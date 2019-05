Kable precz! Jak zapanować nad bałaganem na biurku?

Marie Kondo, to 34-letnia Japonka, którą śmiało można uznać ekspertką od utrzymania porządku. Jej rady na temat tego, jak zarządzać przestrzenią w mieszkaniu czy biurze dotarły milionów ludzi za pośrednictwem kilku książek. Teraz Kondo jest bohaterką filmu dokumentalnego dostępnego w serwisie Netflix, gdzie pomaga amerykańskim rodzinom w porządkach.

Rekomendacje Marie Kondo często dotyczą biura, bo to przestrzeń, w której spędzamy bardzo dużo czasu. Na rynku dostępnych jest wiele badań pokazujących, że zaśmiecona przestrzeń robocza może zwiększyć stres i zmniejszyć wydajność.

Ładowarka indukcyjna czy podstawka ładująca?

Jest kilka prostych sposobów, po które można sięgnąć, aby z biurka zniknęło kłębowisko kabli. Jednym z nich, jest rezygnacja z tradycyjnej ładowarki sieciowej na rzecz nowoczesnej ładowarki indukcyjnej Charge Stream Pad+ marki Mophie dla urządzeń obsługujących ładowanie bezprzewodowe Qi.

Nie potrzebujesz za każdym razem podłączać kabla do urządzenia, wystarczy, że położysz smartfon na podkładce indukcyjnej i sam zaczyna się ładować. Ładowarka została zaprojektowana z myślą o szybkim ładowaniu bezprzewodowym 10W; dwukrotnie szybszym niż standardowe ładowarki bezprzewodowe obsługujące moc 5W. Ładowarka automatycznie identyfikuje urządzenie obsługujące standard szybkiego ładowania, co pozwoli Ci na wygodne i proste naładowanie Twojego smartfona w krótkim czasie.

Z estetycznego punktu widzenia ładowarka indukcyjna mophie może być ozdobą biurka. Elegancka konstrukcja smukłych rozmiarów sprawia, że idealnie pasuje do każdego wnętrza. Wykonana z wysokiej jakości materiałów tworzy elegancką całość i jest przyjemna w dotyku.

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest mophie Charge Stream Desk Stand, czyli podstawka ładująca na biurko, która pozwala ustawić telefon pod odpowiednim kątem i może służyć jako stacja dokująca. Oczywiście podobnie, jak w przypadku ładowarki indukcyjnej tutaj również smartfon szybko się ładuje.

Klawiatura do biura i w podróży

Wielu z nas nie wyobraża sobie pracy na komputerze bez oddzielnej klawiatury. Na większości biurek królują wciąż tradycyjne klawiatury połączone z latopem lub desktopem za pośrednictwem kabla. Na rynku dostępne są od lat akcesoria Bluetooth, które pozwalają bezprzewodowo podłączyć klawiaturę i myszkę do komputera.

Teraz przyszedł czas na kompaktowe rozwiązania, które pozwalają wydajnie pracować i jednocześnie wspierają naszą mobilność. Idealnym przykładem jest uniwersalna klawiatura ZAGG Tri Fold. Można z powodzeniem korzystać z niej w biurze i w razie potrzeby zabrać w podróż.

Do atutów tego urządzenia można zaliczyć kompaktowe rozmiary i możliwość złożenia jej do rozmiarów… przeciętnego portfela lub małej torebki! W podróży do klawiatury można podłączyć m.in. smartfon lub tablet, jest to zatem rozwiązanie bardzo praktyczne.