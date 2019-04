Już jutro XVII Bieg Europejski w silnej obsadzie. Czy Gniezno porwie hiszpańska fiesta?

Czas na Hiszpanię

Począwszy od 2015 roku każda edycja zawodów nawiązuje do jednego z państw Unii Europejskiej. Tematem przewodnim były już Niemcy, Dania, Włochy i Francja, a podczas tegorocznej edycji biegacze będą mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat Hiszpanii. Barwy tego kraju znalazły się m.in. na oficjalnych koszulkach imprezy oraz na medalach, które uczestnicy otrzymają na mecie. Organizatorzy zapowiadają, że w sobotę na ulicach Gniezna nie zabraknie licznych hiszpańskich akcentów. Udział w otwarciu imprezy weźmie m.in. Francisco Javier Sanabria Valderrama, Ambasador Hiszpanii w Polsce.

Padną rekordy?

Udział w gnieźnieńskim biegu będzie okazją nie tylko do zgłębienia wiedzy na temat Hiszpanii, ale również szybkiego biegania. Trasa biegu w pierwszej stolicy Polski jest szybka i sprzyja osiąganiu bardzo dobrych wyników. Gnieźnieńska „dycha” cieszy się dużą popularnością wśród biegaczy również ze względu termin zawodów, który umożliwia doskonałe przetarcie i sprawdzenie formy przed rozgrywanymi tydzień później kwietniowymi maratonami w Gdańsku i Łodzi, ORLEN Warsaw Marathon oraz poznańskim półmaratonem.

Ten fakt postanowili wykorzystać czołowi polscy biegacze, którzy w licznej grupie staną na starcie XVII Biegu Europejskiego. Do Gniezna powraca triumfator ubiegłorocznej edycji, Tomasz Grycko. Na ulicach prastarej stolicy swoje ostatnie przetarcie przed PKO Poznań Półmaratonem wykonają Szymon Kulka oraz Artur Kozłowski, siedmiokrotny Mistrz Polski w biegach na różnych dystansach, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Rio w 2016 roku.

W grupie elity kobiet murowaną kandydatką do zwycięstwa jest Izabela Trzaskalska, dla której byłby to trzeci kolejny triumf w tym biegu. Do walki o prymat wśród pań włączyć się może również Aleksandra Lisowska. Dla obu zawodniczek start w Biegu Europejskim będzie sprawdzianem formy przed zbliżającym się ORLEN Warsaw Marathonem. Na liście startowej znajduje się ponadto Renata Pliś, aktualna Mistrzyni Polski w biegu na dystansach 5 i 10 km.

- Zapowiada się bardzo ciekawy bieg, stawka biegaczy z grupy elity jest wyrównana i niełatwo dzisiaj wytypować zwycięzców. Cieszy nas duże zainteresowanie naszym biegiem i spodziewamy się, że w imprezie weźmie udział rekordowa liczba uczestników, w tym spora grupa biegaczy spoza Gniezna. Jestem przekonany, że bardzo spodoba im się w naszym mieście. Liczymy na wsparcie i doping mieszkańców, a zanosi się na to, że impreza odbędzie się w prawdziwie wiosennej aurze – mówi Andrzej Krzyścin, dyrektor Biegu Europejskiego w Gnieźnie.

Organizator gnieźnieńskiego biegu jak co roku zaprasza również liczne grono gości honorowych. Tutaj listę otwiera Małgorzata Sobańska, zwyciężczyni siedmiu pierwszych edycji zawodów. Nie było na nią mocnych w latach 2003-2009.

Gościem biegu będzie również Jan Huruk, Mistrz Polski w półmaratonie z 1992 roku i olimpijczyk z Barcelony, wielokrotny reprezentant Polski w biegach długodystansowych, a także Kamila Gradus, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku.

Bieg ruszy o godzinie 17:00. Punkty z wodą będą usytuowane na 3 km, 6 km i 9 km. Biuro zawodów XVI Biegu Europejskiego mieścić będzie się w sali sportowej II LO przy ul. Łubieńskiego 3/5 w Gnieźnie.

Czekają atrakcje

W sobotę gnieźnieński rynek zamieni się w miasteczko biegaczy, a na uczestników imprezy czekać będzie wiele atrakcji. Specjalną strefę dla całych rodzin przygotuje firma VELUX, gdzie najmłodsi będą mogli wziąć udział w konkursach sportowych, zręcznościowych i plastycznych z atrakcyjnymi nagrodami.

W miasteczku biegowym znajdzie się również miejsce na rodzinną strefę sponsora głównego biegu – firmy Bridgestone. Dzieci będą miały do dyspozycji kącik zabaw, a dorośli będą mogli podnieść poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze.

Obok biegu głównego na dystansie 10 km odbędzie się także Europejski Bieg Żabki dla Przedszkolaków, w którym najmłodsi wystartują w specjalnych pamiątkowych koszulkach. A na mecie otrzymają dyplom i słodkie upominki ufundowane przez firmę Żabka. Organizatorzy biegu planują dodatkowe niespodzianki dla kibiców, nie zabraknie więc atrakcji dla całych rodzin.

Organizatorem XVII Biegu Europejskiego jest Klub Sportowy „Altom” Gniezno przy wsparciu Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.