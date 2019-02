Infobip wspólnie z Google i Vodafone demonstruje RCS na targach Mobile World Congress w Barcelonie

Na stoisku firmy Google położonym w części targowej o nazwie Innovation City, Infobip zaprezentował jednocześnie kilka wersji demonstracyjnych adresowanych do różnych branż. Partnerami Infobip na tegorocznych targach w Barcelonie są marki Twitter, Hong Leong Bank z Malezji, BlaBlaCar oraz UTEL University, lider w edukacji online.

Odwiedzający stoisko Google mogli zapoznać się z różnorodnymi przypadkami użycia botów RCS. Prezentacja RCS firmy Infobip dla Twittera, która została również zaprezentowana w niedzielę podczas GSMA RCS Business Messaging Labs w Barcelonie pokazuje, jak powiadomienia RCS mogą pomóc w zwiększeniu zaangażowania użytkowników tej aplikacji.

- Dostarczanie wprost na ekrany użytkowników Twittera odpowiednio obrandowanych powiadomień to skuteczny sposób na odnowienie kontaktu z marką. To fascynujące, jak dobrze sprawdza się bot RCS w zwiększaniu zadowolenia użytkowników aplikacji. Poprawia ich zaangażowanie i pomaga budować długoterminową lojalność wobec marki - powiedział Silvija Renusa, Product Owner w Infobip.

UTEL University z kolei przystępując do prac nad RCS był zainteresowany nowymi drogami nawiązywania kontaktu ze swoimi studentami w celu dotarcia z powiadomieniami o nowych kursach online oraz zmianach w programach nauczania.

- Rozwiązanie RCS udostępnione nam przez Infobip pozwala na szybką komunikację dwukierunkową ze studentami i osobami zainteresowanymi naszymi usługami. Funkcjonujemy jako uniwersytet internetowy, dlatego jednym z wyzwań komunikacyjnych jest to, że nasi słuchacze mogą znajdować się w różnych strefach czasowych. Poza tym, ważne jest dla nas prowadzenie komunikacji z poprzez kanały, w których obecni są nasi studenci. Wykorzystujemy RCS, aby w nowatorski sposób publikować nowe programy nauczania, które włączamy do naszej oferty - powiedziała Ana Gabriela Barrera Garcia, koordynator ds. Marketingu na Uniwersytecie UTEL.

W przypadku BlaBlaCar RCS poprawia komfort obsługi klienta przy rezerwacji przejazdu.

- Rozwiązanie RCS pomaga nam zwiększać zaufanie użytkowników usługi. Dzięki temu możemy przedstawiać zdjęcia kierowców oraz uzyskane przez nich oceny wyświetlając wprost na smartfonach użytkowników obrandowane powiadomienia wzbogacone o odpowiedni kontekst - powiedział Erwann Robin, główny programista w BlaBlaCar.

- Marki zaprezentowane na MWC 2019 prezentują wszechstronność i technologiczne zaawansowanie RCS. Jak widać udostępnienie tego rozwiązania przez firmę Infobip pomaga przedsiębiorstwom usprawnić obsługę klientów i zwiększać ich lojalność. Całość przekazu wyświetla się natywnie na ekranach smartfonów należących do klientów, co prawdziwie wzbogaca i rozszerza podejście do marketingu omnichannel - powiedział Silvio Kutic, dyrektor generalny Infobip.