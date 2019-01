Na rynku są już nowe bezprzewodowe słuchawki Little Rockerz Costume z ogranicznikiem głośności

Należąca do firmy ZAGG marka IFROGZ wprowadziła na rynek dwa nowe modele bezprzewodowych słuchawek z serii Little Rockerz Costume skierowanej do dzieci. Słuchawki wyróżnia ogranicznik głośności pozwalającym chronić słuch najmłodszych oraz łączność Bluetooth. Nowe modele posiadają nazwy T-Rex oraz Glitter Princess i powinny spodobać się dziewczynkom i chłopcom. W projektowaniu tego sprzętu uczestniczyli rodzice i same dzieci.