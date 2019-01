Białystok poleca się na majówkę. Tylko do końca stycznia tańsze pakiety na półmaraton

Trwają zapisy na 7. PKO Białystok Półmaraton, największy bieg w Polsce wschodniej, który odbędzie się 5 maja. Tylko do końca stycznia można nabyć pakiet startowy w najniższej możliwej cenie 70 złotych. Organizatorzy szykują dwudniową imprezę z biegiem śniadaniowym, biegami dla dzieci i młodzieży oraz półmaratonem, który od 5 lat zaliczany jest do cyklu Korony Polskich Półmaratonów. – Udział w naszej imprezie można połączyć z majówką na przepięknym i gościnnym Podlasiu. W naszym regionie nie brakuje fantastycznych miejsc do odwiedzenia i atrakcji dla całych rodzin. Program weekendu z półmaratonem ułożyliśmy w taki sposób, aby każdy znalazł dla siebie odpowiednią formę aktywności fizycznej – podkreśla Grzegorz Kuczyński, szef Fundacji Białystok Biega.