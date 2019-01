mophie wprowadza uniwersalne powerstation PD oraz PD XL, które zapewniają najszybsze ładowanie smartfonów

- Stworzyliśmy nową linię stacji ładujących, które pozwalają użytkownikom szybko uzupełniać energię w swoich urządzeniach – powiedział Gavin Slevin, General Manager, ZAGG International. – W miarę jak zmieniają się nawyki klientów mophie stara się do nich zaadaptować dostarczając zaawansowanych rozwiązań, które są wygodne, szybkie i skuteczne. Właśnie takie są stacje ładujące PD i PD XL – dodaje.

Stacje ładujące PD i PD XL wykorzystują port USB-C PD, który zapewnia zarówno szybkie ładowanie smartfonu (18W) jak i samej stacji (15W). Urządzenie zawiera dodatkowy port USB-A, który umożliwia równoczesne ładowanie dwóch smartfonów.

Dzięki rozwiązaniu Priority+ charging, energia najpierw przesyłana jest do podłączonych urządzeń mobilnych, a dopiero po ich naładowaniu uzupełniana jest bateria w samej stacji ładującej. Dioda LED sygnalizuje, jaki jest status ładowania.

Obudowa obu stacji pokryta jest teksturowaną powierzchnią, która zapewnia komfort użytkowania oraz ochronę przed zadrapaniami lub zarysowaniami podczas przechowywania razem z innymi urządzeniami. Podobnie jak w przypadku wszystkich akumulatorów mophie, nowe stacje ładujące są przez producenta potrójnie testowane, aby zapewnić maksymalną wydajność i bezpieczną pracę.

mophie powerstation PD oraz powerstation PD XL są już dostępne na stronie mophie.com za sugerowaną cenę detaliczną odpowiednio około 260 i 340 złotych.

Nowa linia powerstation plus

Równocześne firma mophie uzupełniła ofertę o nową linię stacji ładujących powerstation plus, wyposażonych w zintegrowane kable wyjściowe Lightning / micro USB. Urządzenia są dostępne w trzech wersjach: powerstation plus mini (4 000 mAh), powerstation plus (6000 mAh) i powerstation XL (10 000 mAh). Wszystkie stacje umożliwiają ładowanie urządzeń z mocą do 10 W. Baterię powerstation plus XL można również uzupełnić na dowolnej bezprzewodowej ładowarce kompatybilnej z Qi. Stacje ładujące powerstation plus są dostępne w różnych kolorach na stronie mophie.com Ceny rozpoczynają się od 260 złotych.

Aby uzyskać najnowsze informacje na temat wszystkich nowych produktów mophie, nadchodzących wydarzeń i promocji, śledź mophie na Facebooku, Twitterze i Instagramie lub zarejestruj się na stronie mophie.com/innovation.