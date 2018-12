Już można zapisywać się na 42. Bieg Lechitów. Na uczestników czeka 4 tysiące pakietów

W Gnieźnie coraz więcej Lechitów

Gnieźnieński Bieg Lechitów rozwija się bardzo dynamicznie i z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników. W 2018 roku do mety półmaratonu dotarło ponad 3,5 tysiąca biegaczy, co przełożyło się na kolejny rekord frekwencji na tej imprezie. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu, organizatorzy zwiększyli dostępną pulę pakietów na przyszłoroczny bieg o 500 miejsc.

- Zdecydowaliśmy się zwiększyć limit uczestników do 4 tysięcy, ponieważ w tym roku dwa razy dorzucaliśmy dodatkowe pakiety startowe, a i tak przed samym biegiem byliśmy zmuszeni odmówić wielu zawodnikom, którzy byli zainteresowani udziałem w naszym półmaratonie. Przepustowość strefy startu, mety oraz samej trasy jest wystarczająca, aby pomieścić dodatkowe 500 osób, bez wpływu na spadek jakości imprezy - mówi Andrzej Krzyścin, Dyrektor Biegu Lechitów. - Na tym punkcie w Gnieźnie jesteśmy szczególnie wyczuleni, bardzo zależy nam na tym, aby biegaczom niczego nie brakowało. Ich satysfakcja jest dla nas największą nagrodą oraz inspiracją do dalszego rozwijania imprezy. Cieszymy się, że nasz półmaraton cieszy się rosnącym zainteresowaniem biegaczy, nie tylko z Gniezna, ale praktycznie z całego kraju – dodaje.

Jedyny taki historyczny bieg

Od lat zawody odbywają się na tradycyjnej, historycznej trasie z Ostrowa Lednickiego, prawdopodobnego miejsca chrztu Polski do Placu Świętego Wojciecha w Gnieźnie. Nie inaczej będzie w przyszłym roku.

- Tym, co wyróżnia gnieźnieński bieg wśród innych imprez jest jego historyczny klimat. Znajduje on odzwierciedlenie w koszulkach, które uczestnicy otrzymują w pakietach startowych czy też w uroczystej koronacji na tronie zwycięzców zawodów. Takiej trasy jak u nas też nie ma nigdzie. Mimo, że prowadzenie biegu Szlakiem Piastowskim co roku stawia przed nami wielkie wyzwanie przetransportowania kilku tysięcy uczestników z Gniezna do Ostrowa to nie planujemy zmian przebiegu trasy. To część historii naszej imprezy, która jest jedną z najstarszych w Polsce – podkreśla szef Biegu Lechitów.

Historyczny klimat Biegu Lechitów znajduje swoje odzwierciedlenie w trasie biegu, w charakterystycznej oprawie towarzyszącej wręczaniu nagród zwycięzcom, a także w specjalnej, historycznej kolekcji medali.

Krążek jaki uczestnicy 42. Biegu Lechitów otrzymają 15 września na mecie, będzie już siódmym z serii „Historia Godła Polski”. Od lat medale mają taki sam kształt, a w popiersie orła wpisywane jest godło z określonej epoki historycznej. Pierwszy medal z tej serii w roku 2013 roku zawierał Denar Chrobrego, w kolejnym roku na medalu znalazła się Pieczęć Majestatyczna Przemysła II, a w 2015 roku orzeł z pieczęci Władysława Łokietka z 1312 roku. Na krążku z 2016 roku widniał orzeł z czasów Kazimierza Wielkiego, a na medalu z 2017 roku pojawił się orzeł Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1386-1795. W tym roku przedstawione zostało godło Polski z lat 1919 – 1927. W przyszłym roku dowiemy się, jak będzie wyglądał medal 42.edycj biegu.

Jak założyć Koronę to tylko w Gnieźnie

W ubiegłych latach Bieg Lechitów wchodził w skład Korony Polskich Półmaratonów, cyklu skupiającego kilkanaście największych w kraju biegów na dystansie 21,097 km. W grudniu tego roku decyzją Polskiego Stowarzyszenia Biegów Ulicznych gnieźnieński półmaraton znalazł się w składzie KPP na kolejne dwa lata. Aby zdobyć prestiżową odznakę wydawaną przez PSB biegacze muszą ukończyć co najmniej połowę z 10 biegów zaliczanych do cyklu. Półmaratony pogrupowane są w koszyki, zawodnicy zobligowani są wybrać co najmniej po jednym biegu z każdego z nich. Gnieźnieński bieg znajduje się w trzecim koszyku obok Gdyni Półmaratonu i Ślężańskiego Półmaratonu w Sobótce. Warto podkreślić, że Bieg Lechitów to jedyny jesienny bieg w tej grupie.

- Cieszymy się, że Bieg Lechitów w dalszym ciągu będzie współtworzył cykl Korony Polskich Półmaratonów. W ubiegłym roku nasz półmaraton był trzecią najchętniej wybieraną imprezą przez zdobywców Korony. Wcale nas to nie dziwi, bo trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce do założenia Korony niż Gniezno – mówi Andrzej Krzyścin. – Jak co roku na mecie naszego biegu przygotujemy dla kończących cykl Korony tron oraz insygnia królewskie. Będzie okazja do wykonania wspaniałych fotograficznych pamiątek. Zachęcam wszystkich biegaczy zainteresowanych udziałem w cyklu KPP do takiego ustalania listy startów, aby finałowy bieg wypadł właśnie w Gnieźnie – radzi szef Biegu Lechitów.

Organizatorem 42. Biegu Lechitów jest Klub Sportowy „Altom” Gniezno przy wsparciu Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Sponsorem Generalnym biegu jest PKO Bank Polski, a Sponsorem Strategicznym jest firma ALTOM.

Więcej informacji dotyczących biegu można na stronie www.bieglechitow.pl