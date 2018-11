mophie wprowadza na rynek kompaktowy zestaw, który zapewnia bezprzewodowe ładowanie w podróży

mophie, należąca do firmy ZAGG wiodąca marka akcesoriów mobilnych wprowadziła do oferty zestaw uniwersalnych akcesoriów charge stream global travel kit do bezprzewodowego ładowania urządzeń obsługujących standard Qi. Kompaktowy zestaw zapewnia wszystko, czego potrzebuje użytkownik, aby będąc poza domem lub biurem zapewnić swoim urządzeniom mobilnym wystarczający zapas energii.