mophie zapewnia ładowanie bezprzewodowe w dowolnym miejscu dzięki nowym stacjom ładującym i akcesoriom

mophie, marka należąca do firmy ZAGG i wiodący producent akcesoriów do urządzeń mobilnych zaprezentowała dzisiaj nowe, uniwersalne rozwiązania do ładowania bezprzewodowego. Portfolio produktów mophie w tym obszarze uzupełnią ładowarka samochodowa charge stream vent mount, oraz stacje ładujące charge stream powerstation wireless i charge stream powerstation wireless XL. Do tej grupy rozwiązań należy zaliczyć również bazę charge stream pad mini. Rodzina produktów do ładowania bezprzewodowego zapewnia użytkownikom zawsze łatwy i szybki dostęp do energii w dowolnym miejscu.