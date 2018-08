ZAGG uzupełnia ofertę o uniwersalną klawiaturę Flex

Zaprojektowana, aby zapewnić użytkownikom całkowitą wszechstronność, klawiatura uniwersalna Flex jest wyposażona w niezwykle cienką osłonę ochronną. Ze względu na kompaktowy rozmiar i lekkość klawiatury można ją bezproblemowo zmieścić w torbie lub torebce. Składaną pokrywę można z łatwością wykorzystać jako wbudowaną podstawkę, która może pomieścić smartfon lub tablet w dowolnym rozmiarze i zapewnić wygodny kąt widzenia. Możliwość sparowania klawiatury z więcej niż jednym urządzeniem umożliwia użytkownikom wykorzystywanie np. jednocześnie smartfonu i tabletu i przełączanie się między nimi w trakcie pracy.

- Dzisiaj wprowadzamy na rynek lekką, przenośną i łatwą w obsłudze klawiaturę uniwersalną zaprojektowaną specjalnie dla urządzeń Bluetooth. - powiedział Gavin Slevin, Dyrektor Generalny ZAGG International. - Klawiatura Flex została stworzona z myślą o tych użytkownikach urządzeń mobilnych, którzy są w ciągłym ruchu i podróżując chcą mieć możliwość efektywnej pracy poza tradycyjną przestrzenią biurową. – dodał.

Klawiaturę i osłonę można rozłączyć w ciągu kilku sekund. Klawisze w stylu laptopa zapewniają użytkownikom wygodę pisania na klawiaturze, która jest szybka, dokładna i wygodna. Pisanie w warunkach słabego oświetlenia też nie powinno stanowić problemu dzięki dodatkowemu podświetleniu klawiszy dostępnego w siedmiu wersjach kolorystycznych. Bateria urządzenia jest bardzo pojemna. Przyjmując, że użytkownik będzie korzystał z niej godzinę dziennie bez podświetlenia energii wystarczy na rok funkcjonowania.

Ceny i dostępność:

Nowa klawiatura uniwersalna ZAGG Flex wkrótce będzie dostępna na stronie internetowej ZAGG.com oraz u wiodących sieci handlowych za sugerowaną cenę detaliczną €79.99/£69.99, czyli około 340 złotych.

ZAGG, logo ZAGG i Flex są znakami towarowymi ZAGG IP Holding Co., Inc. Znak słowny i logo Bluetooth® są znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie takich znaków przez firmę ZAGG Inc. jest objęte licencją. Pozostałe znaki handlowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.