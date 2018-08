Infobip uruchamia WhatsApp Business dla komunikacji korporacyjnej

Dzięki integracji rozwiązania WhatsApp Business z platformą Infobip przedsiębiorstwa będą mogły rozwijać komunikację do klientów korzystających z aplikacji WhatsApp. Nowy kanał umożliwi prowadzenie z odbiorcami rozmów, a na ekrany ich urządzeń mobilnych trafić będzie mogła atrakcyjna zawartość w postaci m.in. obrazów o wysokiej jakości, plików oraz dokumentów.

Duże przedsiębiorstwa oraz firmy średniej wielkości dzięki kanałowi WhatsApp będą mogły usprawnić obsługę klientów. Pomoże w tym szeroka gama komunikatów i zapytań dotyczących np. rezerwacji, aktualizacji statusu lotów, alertów o transakcjach bankowych, czy np. informacji o liczbie punktów w programie lojalnościowym. Poza tym poprzez nowy kanał przesyłane będą mogły być np. kody aktywacyjne do usług i przypomnienia o płatnościach.

Komunikacja Cardekho, najpopularniejszego w Indiach portalu samochodowego, który pomaga klientom kupującym samochody załatwić sprawy związane z wszelkimi ubezpieczeniami, a także badaniami technicznymi pojazdów, opiera się w całości o kanał mobilny. W ten sposób portal stara się zwiększać zaangażowanie użytkowników i prowadzić efektywny dialog z klientami.

"Infobip włączając WhatsApp Business do swojej platformy pomoże Cardekho w znaczący sposób. Uważamy, że w komunikacji warto stawiać na działania, które przekładają się na zwiększenie zaangażowania klientów oraz wzrost ich lojalności. Dzięki rozwiązaniu WhatsApp Business i jego bogatym funkcjom komunikacyjnym każdy dostawca usługi lub np. sklep internetowy może ulepszyć swoje produkty i markę, włączając w to wszystko, od recenzji produktów po otwarcie konta, a także jakość dostarczania obrazu, przekazywaną w ramach WhatsApp."- powiedział Amit Jain, dyrektor generalny Cardekho.com

Dyrektor generalny Infobip, Silvio Kutic, uważa, że wprowadzenie na rynek rozwiązania WhatsApp Business o globalnym zasięgu zmieni cyfrowy krajobraz mobilnej komunikacji korporacyjnej.

"Wielki zasięg rozwiązania WhatsApp Business na komunikację pozwoli każdej firmie, bankowi lub organizacji na komunikację z wieloma odbiorcami w komunikatorze, z którego już chętnie korzystają. Firma Infobip umożliwi tę komunikację w efektywny i wygodny sposób wspierając przedsiębiorstwa w zwiększaniu jej skali, a także w budowaniu lojalności w stosunku do marki i napędzaniu zaangażowania klientów, co jest tak istotne w dzisiejszym świecie biznesu. Nowoczesne kanały są dla naszych klientów kluczem do budowy bazy dla komunikacji z konsumentami, a dzięki ponad 60 biurom na całym świecie firma Infobip jest dobrze przygotowana, aby uzupełnić ich narzędzia o jeden z najczęściej używanych kanałów komunikacyjnych na świecie. - powiedział Silvio Kutic, dyrektor generalny Infobip.