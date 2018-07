Raport UKE: W 2017 roku Polacy wysłali prawie 50 miliardów SMS-ów

- W raporcie UKE nie znajdziemy ani słowa na temat poszczególnych segmentów rynku SMS, ale my od dawna obserwujemy dynamiczny wzrost ruchu wiadomości wysyłanych w modelu a2p (application to person), który napędzają firmy oraz instytucje. – mówi Kamila Górna, Business Development Manager w firmie Infobip. – Mam na myśli tutaj ruch SMS-ów generowanych np. przez systemy bankowe, e-commerce, powiadomienia przesyłane przez gminy, a także kampanie mobilne realizowane z wykorzystaniem SMS-ów. Spodziewam się, że ten segment rynku nadal będzie rosnąć, tak samo jak marketing mobilny, po który sięga coraz więcej firm oraz instytucji w Polsce. SMS to wciąż najlepsze narzędzie dotarcia do klienta: skuteczne, nie liczone jako spam, dobrze widziane przez odbiorców. – dodaje.

Mimo spadku wysyłanych SMS-ów dane w raporcie wskazują, że wśród wybranych państw Unii Europejskiej Polska wciąż znajduje się znacznie powyżej średniej, z wykorzystaniem na poziomie 77 krótkich wiadomości tekstowych miesięcznie. Średnia dla wybranych państw europejskich jest niższa o 18 wiadomości i wynosi 59 SMS-ów przypadających na jednego aktywnego użytkownika.

Raport UKE wskazuje na wyraźny wpływ obowiązku rejestracji kart SIM na zmniejszenie się liczby kart prepaid na rynku. Na koniec 2017 roku ich liczba w porównaniu z 2016 rokiem spadła o 22,3% do wartości 17,8 milionów. Prawie 65% wszystkich użytkowników sieci mobilnych korzysta z usług w modelu postpaid.

MMS coraz bardziej popularny

Z raportu UKE wynika, że w 2017 roku użytkownicy polskich sieci mobilnych wysłali 1,4 miliarda MMS-ów, czyli aż o 39% więcej niż rok wcześniej. Średnio na jednego mieszkańca Polski przypadło 38 takich wiadomości wobec 27 w poprzednim roku i 19 wiadomościach MMS w 2015 roku.

- Ustalenia z raportu UKE dowodzą, że użytkownicy chętnie dzielą się swoimi zdjęciami nie tylko na Facebooku, Messengerze czy poprzez inne serwisy społecznościowe, ale również coraz częściej przesyłają taką zawartość bezpośrednio na numer telefonu odbiorcy. W niedalekiej przyszłości będą mogli udostępniać w taki sam sposób również wysokiej jakości zdjęcia, filmy, animacje i grafiki. Wszystko to dzięki rozwiązaniu Rich Communication Services (RCS), które jest kolejnym etapem rozwoju standardu SMS i MMS. Obserwujemy duże zainteresowanie polskich operatorów uruchomieniem infrastruktury RCS, która otworzy przed użytkownikami sieci nowe możliwości komunikacyjne. – mówi Zelijko Bak, Program Manager w firmie Infobip odpowiedzialny za rozwój standardu RCS.

Ponad miliard SMS-ów wysłanych w roamingu

Według raportu UKE systematycznie zwiększa się łączna liczba wiadomości SMS wysyłanych w roamingu. Szczególnie gwałtowny wzrost odnotowano w 2017 r. Abonenci polskich sieci korzystający z roamingu za granicą wysłali ponad 1 mld SMS-ów, o ok. 65% więcej niż rok wcześniej.

Ruch wysyłanych wiadomości SMS napędziło wprowadzenie w czerwcu 2017 roku zasady „Roam Like At Home”, wyrównującej stawki za połączenia głosowe, wiadomości SMS i transmisję danych w Polsce i w innych krajach europejskich. Dzięki temu klienci polskich operatorów mogli korzystać z telefonu w Unii Europejskiej na tych samych zasadach co w kraju. Przełożyło się to na znaczący wzrost zainteresowania usługami w roamingu.

- Czas wakacji nie oznacza wcale, że turyści zostawiają swoje telefony w domu. Wręcz przeciwnie, aktywnie wykorzystują je podczas wyjazdów – nawigują nimi, przeglądają Internet, słuchają muzyki, uwieczniają wakacyjne chwile i oczywiście dzielą się nimi za pośrednictwem mediów społecznościowych. To wszystko oznacza, że cały czas są online, a smartfon mają przy sobie. – mówi Kamila Górna. - Właśnie dlatego kampanie mobilne są takie skuteczne, bo docierają do odbiorców przez cały rok, również w wakacje. Pozostaje tylko odpowiednio dobrać temat kampanii i grupę docelową. – podkreśla.

Operatorzy coraz mniej zarabiają na SMS-ach

Spadek liczby wysłanych wiadomości tekstowych jest jednym z powodów od kilku lat malejących przychodów operatorów. Tendencja zapoczątkowana w 2012 roku potwierdziła się również w 2017 r. W roku ubiegłym z usług telefonii mobilnej operatorzy uzyskali łączny przychód na poziomie 15 mld zł i były o prawie 11% niższe niż rok wcześniej.

Pełna treść raportu UKE - https://www.uke.gov.pl/akt/raport-o-stanie-rynku-telekomunikacyjnego-w-2017-roku,93.html