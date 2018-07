Średniowieczni wojowie dodadzą animuszu uczestnikom 41. Biegu Lechitów

Organizatorzy wrześniowego 41. Biegu Lechitów przedstawili wzór koszulek, które trafią do pakietów startowych uczestników. Historyczny charakter gnieźnieńskiego biegu podkreśli główna grafika przedstawiająca trzech średniowiecznych wojów gotowych do ataku. Tło graficzne koszulki firmowanej przez markę Saucony wzorem nawiązuje do kolczugi.