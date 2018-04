InvisibleShield wprowadza na rynek szkło ochronne Glass Curve Elite dla zegarków Apple Watch Series 3

Apple Watch pozwala żyć swobodnie i pozostać w kontakcie z bliskimi, nawet gdy jego użytkownik nie ma przy sobie telefonu. Glass Curve Elite skutecznie chroni wyświetlacz zegarka Apple Watch dzięki konstrukcji z zaokrąglonym szkłem. Rozwiązanie to ma postać w pełni przylepnej warstwy amortyzującej, która nie wpływa na wrażliwość ekranu dotykowego. Nowe szkło InvisibleShield chroni ekran przed zadrapaniami, zarysowaniami i skutkami upadków.

Najważniejsze cechy zaokrąglonego szkła ochronnego dla Apple Watch Series 3:

Wysoka czułość na dotyk - całkowicie przylega do całej tarczy zegarka, co przekłada się na zwiększoną czułość na dotyk

całkowicie przylega do całej tarczy zegarka, co przekłada się na zwiększoną czułość na dotyk Warstwa absorbująca wstrząsy - zapewnia dodatkową ochronę bez wpływu na czułość ekranu zegarka na dotyk.

- zapewnia dodatkową ochronę bez wpływu na czułość ekranu zegarka na dotyk. Niestandardowe, zaokrąglone dopasowanie - precyzyjnie zaokrąglone krawędzie szkła zapewniają precyzyjne dopasowanie do kształtu obudowy zegarka.

precyzyjnie zaokrąglone krawędzie szkła zapewniają precyzyjne dopasowanie do kształtu obudowy zegarka. Skuteczna ochrona przed uderzeniami i zadrapaniami - szkło chroni każdy piksel wyświetlacza Apple Watch Series 3.

szkło chroni każdy piksel wyświetlacza Apple Watch Series 3. Gładkie szkło hartowane - jedwabiście gładkie szkło hartowane zapewnia identyczny komfort użytkowania, jak oryginalna powierzchnia zegarka.

jedwabiście gładkie szkło hartowane zapewnia identyczny komfort użytkowania, jak oryginalna powierzchnia zegarka. Warstwa olejoodporna - zapobiega pozostawianiu na wyświetlaczu odcisków palców.

zapobiega pozostawianiu na wyświetlaczu odcisków palców. Wysoka przejrzystość obrazu - stuprocentowa przejrzystość szkła zapewnia obraz wyświetlacza zegarka w wysokiej rozdzielczości.

stuprocentowa przejrzystość szkła zapewnia obraz wyświetlacza zegarka w wysokiej rozdzielczości. Łatwa aplikacja – zatrzaskowa konstrukcja nakładki instalacyjnej sprawia, że aplikacja jest prosta i dokładna.

Marka InvisibleShield do dzisiaj sprzedała na całym świecie ponad 165 milionów produktów do ochrony ekranu, co czyni ją najlepiej sprzedającym się 1 producentem na rynku, który wyznacza standardy i cieszy się największym zaufaniem w branży.

Dostępność:

Szkło ochronne InvisibleShield Glass Curve Elite dla zegarka Apple Watch Series 3 będzie dostępne od 7 maja w sklepie na stronie internetowej ZAGG.com w cenie 29,99 EUR, czyli około 125 złotych.

Podobnie jak w przypadku wszystkich swoich produktów, InvisibleShield wyróżnia się na rynku i oferuje ograniczoną dożywotnią gwarancję, w ramach której zobowiązuje się wymienić szkło Glass Curve Elite, jeśli kiedykolwiek ulegnie zużyciu lub uszkodzeniu w okresie użytkowania urządzenia. Więcej informacji znajduje się w witrynie ZAGG.com.

1 Źródło: Raport organizacji NPD Group, Inc. dotyczący sprzedaży detalicznej na terenie Stanów Zjednoczonych (U.S. Retail Tracking Service) w kategorii produktów do ochrony telefonów komórkowych (Cell Phone Screen Protection), sporządzony na podstawie sprzedanych jednostek i przychodu w dolarach w okresie styczeń 2014 – lipiec 2017