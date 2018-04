XVI Bieg Europejski w Gnieźnie z rekordem frekwencji

XVI Bieg Europejski odbywał się w iście wiosennej scenerii. Uczestnicy mogli cieszyć się pięknym słońcem, choć na trasie w niektórych miejscach mocny wiatr mógł dawać się zawodnikom we znaki. Mimo wymagających warunków po raz kolejny okazało się, że atestowana przez PZLA trasa umożliwia osiąganie bardzo dobrych wyników. Wielu uczestników na mecie cieszyło się z nowych rekordów życiowych.

Najszybszym zawodnikiem XVI Biegu Europejskiego okazał się Tomasz Grycko, który na mecie osiągnął wynik 29:39. Zdecydowanie wyprzedził Kenijczyka Josepha Mutwanthei Mumo (30:08) i Arkadiusza Gardzielewskiego reprezentującego WKS Śląsk Wrocław (30:18).

- Pomimo zwycięstwa biegało mi się dziś średnio. To jeszcze nie był mój dzień. Sam trener widział, że jakoś dziwnie to wyglądało. Do końca pracowałem mocno na trasie, bo wychodzę z założenia, że nie ma łatwych wygranych. Bardzo się cieszę, że udało mi się wygrać w Gnieźnie. Teraz skupiam się na półmaratonie w Poznaniu, a potem czekają mnie mistrzostwa Polski na 10 000 metrów w Łomży – powiedział na mecie szczęśliwy Tomasz Grycko.

Arkadiusz Gardzielewski załapał się podium biegu, mimo że jak sam podkreśla myślami jest przede wszystkim przy starcie maratońskim.

- Bieg Europejski w Gnieźnie to świetna impreza, o czym świadczą uśmiechnięte twarze uczestników przebiegających przez linię mety. Organizatorzy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania tworząc wyjątkowy klimat. Dla mnie był to ostatni start przed zbliżającym się ORLEN Warsaw Marathon. Ze względu na kryzys, który towarzyszy mi od kilku dni, będący wynikiem zjazdu z wysokich gór, gdzie przygotowywałem się do sezonu, toczyłem dzisiaj walkę przede wszystkim z samym sobą. Cieszę się, że mimo ,,ołowianych" nóg udało mi się wskoczyć na podium – opisywał swoje wrażenia z biegu Arkadiusz Gardzielewski.

W rywalizacji kobiet bezkonkurencyjna była Paulina Kaczyńska. Zawodniczka WMLKS Pomorze Stargard na mecie wyprzedziła swoją koleżankę z ASICS FrontRunner Poland, drugą na mecie Aleksandrę Brzezińską reprezentującą MKL Toruń o blisko minutę. Zwyciężczyni biegu dystans 10 kilometrów pokonała w czasie 33:30, ustanawiając swój nowy rekord życiowy. Aleksandra Brzezińska linię mety minęła w czasie 34:24. Na trzecim miejscu z wynikiem 34:56 finiszowała Marina Nemchenko z Ukrainy.

- Organizacja biegu, trasa, wszystko było na wysokim poziomie. Zaskoczyła mnie duża liczba żywiołowo dopingujących kibiców. Pogoda dopisała, temperatura była idealna, trochę we znaki dał nam się jednak wiatr. Czasami naprawdę mocno wiało. Mimo to jestem bardzo zadowolona z osiągniętego wyniku. Do rekordu trasy zabrakło tylko 6 sekund, a dzisiejszy czas jest moim nowym rekordem życiowym na 10 km. To cieszy, tym bardziej że obecnie jestem na zgrupowaniu w Bydgoszczy i przyjechałam tutaj, aby sprawdzić, jak na dzisiaj wygląda moja dyspozycja. I wygląda obiecująco! To dobrze wróży przed mistrzostwami Europy w Berlinie, gdzie pobiegnę na dystansie 5 000 metrów. W Gnieźnie biegłam po raz pierwszy, ale bardzo mi się tu podoba, więc z pewnością będę chciała tu wrócić. – powiedziała na mecie Paulina Kaczyńska.

Począwszy od 2015 roku każda edycja Biegu Europejskiego nawiązuje do jednego z państw Unii Europejskiej. Tematem przewodnim były już Niemcy, Dania i Włochy, a tegoroczny bieg na dystansie 10 kilometrów rozgrywany był pod hasłem „Teraz Francja!”. Uczestnicy otrzymali na mecie medale, na których znajduje się mapa kraju nad Sekwaną oraz wieża Eiffla, budowla rozpoznawana na całym świecie. W podobnym stylu utrzymana jest oficjalna koszulka biegu firmowana przez markę Saucony. Także zwycięzcy biegu otrzymali statuetki przedstawiające wieżę Eiffla.

- W odróżnieniu od biegów rozgrywanych w poprzednich latach, tym razem nasza impreza odbyła się w prawdziwie wiosennej aurze. Dopisała pogoda, dopisali też kibice, którzy swoim wsparciem i dopingiem mocno zagrzewali zawodników do jeszcze większego wysiłku. Dopisała również frekwencja na starcie, tym samym możemy się cieszyć z nowego rekordu. W XVI Biegu Europejskim wystartowało 1540 uczestników, a 1537 osób dotarło do mety. Co roku staramy się podnosić sobie poprzeczkę, jeśli chodzi o organizację imprezy, a najlepszą nagrodą dla nas, są wszystkie miłe i pozytywne opinie, które już do nas docierają. Bardzo dziękujemy i serdecznie zapraszamy do Gniezna na kolejne edycje naszego biegu. – powiedział Andrzej Krzyścin, dyrektor Biegu Europejskiego w Gnieźnie.

Obok biegu głównego na dystansie 10 km odbył się także Bieg Przedszkolaka, w którym najmłodsi wystartowali w specjalnych pamiątkowych koszulkach. Na mecie otrzymali dyplom i słodkie upominki. Organizatorzy biegu zaplanowali także dodatkowe niespodzianki dla kibiców i nie zabrakło atrakcji dla całych rodzin.

Organizatorem XVI Biegu Europejskiego jest Klub Sportowy „Altom” Gniezno przy wsparciu Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Sponsorami strategicznymi imprezy są firmy ALTOM i VELUX.