Już w sobotę XVI Bieg Europejski we francuskim klimacie

Począwszy od 2015 roku każda edycja zawodów nawiązuje do jednego z państw Unii Europejskiej. Tematem przewodnim były już Niemcy, Dania i Włochy, a tegoroczny bieg na dystansie 10 kilometrów będzie rozgrywany pod hasłem „Teraz Francja!”. Uczestnicy otrzymają na mecie medale, na których znajdzie się mapa kraju nad Sekwaną oraz wieża Eiffla, budowla rozpoznawana na całym świecie. W podobnym stylu utrzymana jest oficjalna koszulka biegu firmowana przez markę Saucony.

Atutem gnieźnieńskiej imprezy jest m.in. szybka, sprzyjająca osiąganiu bardzo dobrych wyników atestowana przez PZLA trasa, składająca się z dwóch pętli prowadzących uliczkami prastarej stolicy.

W grupie elity mężczyzn największym faworytem wydaje się być Joseph Mutwanthei Mumo z Kenii, który w przeszłości wygrywał już wiele polskich biegów, a w marcu z czasem 1:03:53 zajął trzecie miejsce w ONICO Gdynia Półmaraton. Do boju o zwycięstwo w gnieźnieńskim biegu staną również czołowi polscy biegacze jak np. Tomasz Grycko, który bardzo udanie rozpoczął sezon wygrywając w marcu w Żaganiu Mistrzostwo Polski w Biegach Przełajowych na dystansie 10 kilometrów. Na trudnej i wymagającej trasie uzyskał czas 29:10, a na najwyższym stopniu tych mistrzostw stanął trzeci raz z rzędu. Chrapkę na pierwsze miejsce w gnieźnieńskim biegu ma na pewno również Damian Kabat, który w lutym mocno pracował nad formą na zgrupowaniu w Kenii.

Natomiast Arkadiusz Gardzielewski, który w tym roku w Weronie zdążył już poprawić rekord życiowy na dystansie półmaratonu (1:03:17) otwarcie zapowiada, że sobotni start w Gnieźnie potraktuje jako przetarcie przed maratonem. - Bicie rekordu życiowego na dychę (28:55 – przyp. red) będę musiał odłożyć na inny czas. Czuję się gotowy, aby zaatakować życiówkę na tym dystansie, ale ze względu na czekający mnie ORLEN Warsaw Marathon nie będę się tak eksploatował. W zależności od dyspozycji będę walczył o zwycięstwo lub pobiegnę na określony czas. – mówi Arkadiusz Gardzielewski. W podobnej sytuacji jest Emil Dobrowolski, który również przygotowuje się do startu w ORLEN Warsaw Marathon. Nad formą pracował m.in. w Szklarskiej Porębie.

W grupie elite kobiet murowaną kandydatką do zwycięstwa jest Izabela Trzaskalska, dla której byłby to trzeci kolejny tryumf w tym biegu. Do walki o prymat wśród pań włączyć się może również Aleksandra Brzezińska. Biegaczka z Bydgoszczy w marcu zdobyła brązowy medal przełajowych Mistrzostw Polski uzyskując czas 16:52 na 5 kilometrowej trasie. Na starcie biegu zobaczymy również Paulinę Kaczyńską, zwyciężczynię tegorocznej poznańskiej Recordowej Dziesiątki z czasem 33:59.

- Zapowiada się bardzo ciekawy bieg, stawka biegaczy z grupy elity jest wyrównana i niełatwo dzisiaj wytypować zwycięzców. Cieszy nas duże zainteresowanie naszym biegiem i spodziewamy się, że w imprezie weźmie udział rekordowa liczba uczestników, w tym spora grupa biegaczy spoza Gniezna. Jestem przekonany, że bardzo spodoba im się w naszym mieście. Liczymy na wsparcie i doping mieszkańców, zanosi się na to, że w odróżnieniu od poprzednich kilku odsłon biegu tym razem impreza odbędzie się w prawdziwie wiosennej aurze. – mówi Andrzej Krzyścin, dyrektor Biegu Europejskiego w Gnieźnie.

Bieg ruszy 7 kwietnia o godzinie 17:00. Dostępne będą strefy czasowe na wyniki: 35'; 40'; 45', 50', 55' i 60'. Punkty z wodą będą usytuowane na 3 km, 6 km i 9 km. Biuro zawodów XVI Biegu Europejskiego mieścić będzie się w sali sportowej II LO Gniezno przy ul. Łubieńskiego 3/5.

W sobotę gnieźnieński rynek zamieni się w miasteczko biegaczy, a na uczestników imprezy czekać będzie wiele atrakcji między innymi specjalne strefy Radia Poznań oraz sponsorów strategicznych biegu takich jak Altom i Velux. Obok biegu głównego na dystansie 10 km odbędzie się także Bieg Przedszkolaka, w którym najmłodsi wystartują w specjalnych pamiątkowych koszulkach. A na mecie otrzymają dyplom i słodkie upominki. Organizatorzy biegu planują dodatkowe niespodzianki dla kibiców, nie zabraknie więc atrakcji dla całych rodzin.

Organizatorem XVI Biegu Europejskiego jest Klub Sportowy „Altom” Gniezno przy wsparciu Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.