Infobip wspólnie z Vodafone rozwija standard Rich Communication Services

Dzięki udostępnionemu przez Infobip interfejsowi API każdy partner biznesowy może dowolnie tworzyć i wzbogacać komunikację RCS uzupełniając ją np. o zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, czaty grupowe i transmisje live. Odbiorca takich kampanii nie musi instalować żadnych aplikacji, ponieważ RCS ma status usługi sieciowej. Komunikaty docierają na wyświetlacze telefonów w taki sam sposób jak SMS-y. Partnerem Infobip we rozwijaniu RCS jest pochodzący z Wielkiej Brytanii operator Vodafone. Klienci biznesowi tej sieci skorzystają z tych rozwiązań jako pierwsi.



- Wykorzystując RCS marketerzy mogą mieć pewność, że ich komunikacja mobilna prowadzona jest w najlepszy sposób, a wysyłane w ten sposób komunikaty są atrakcyjne i silnie angażujące. Dzięki rozszerzeniu możliwości komunikacji RCS odbiorca otrzymuje zaplanowaną wcześniej sekwencję komunikatów. Każda firma może tworzyć je dowolnie dzięki elastycznemu interfejsowi API udostępnionemu przez Infobip. Taka komunikacja posiada właściwe oznaczenie marki, dotarcie do odbiorców jest natychmiastowe, a efekt wizualny umożliwia klientom dokonywanie decyzji zakupowych w optymalny sposób. – powiedział Silvio Kutic, prezydent i CEO w firmie Infobip.



Firmy oferujące usługi oparte o lokalizację takie jak np. samochodowe przejazdy współdzielone, a także firmy spedycyjne i logistyczne mogą docierać do swoich klientów z bogatszą komunikacją prowadzoną w czasie rzeczywistym. Mogą to być raporty na temat statusów przesyłek, informacje o utrudnieniach drogowych, o opcjach dostawy, a powiadomienia o doręczeniu. Wszystko w multimedialnej, atrakcyjnej dla klientów formie. Jednym z pierwszych partnerów Infobip, która postawi na komunikację RCS jest firma Uber.



- W firmie Uber nieustannie rzucamy wyzwanie samym sobie. Wszystko, począwszy od szybkiego dostarczania jedzenia dzięki UberEATS, po zmniejszenie korków w miastach poprzez zachęcanie ludzi do rezygnacji poruszania się własnymi samochodami, wymaga natychmiastowego, wnikliwego dialogu z pasażerami i kierowcami. Atrakcyjna wizualnie treść zapewnia natychmiastowy wpływ na odbiorcę. Ten efekt możemy uzyskać przesyłając wiadomości RCS, na przykład potwierdzając przejazdy w formie wideo i dostarczając atrakcyjne zdjęcia jedzenia w menu lunchowym. Wszystko to pozwala nam jako Uberowi odkrywać możliwości wykorzystania rozwoju komunikacji mobilnej dla wszystkich użytkowników Uber na całym świecie. - powiedział Rahul Vijay reprezentujący dział Global Strategic Sourcing w firmie Uber.