Bieg Europejski z dodatkową pulą 250 pakietów startowych

XVI Bieg Europejski odbędzie się już 7 kwietnia. Choć zapisy praktycznie zbliżają się ku końcowi, pozostały jeszcze pojedyncze miejsca, organizatorzy wciąż otrzymują zgłoszenia osób zainteresowanych startem w tej jednej z najszybszych „dyszek” w kraju. Początkowo przewidziana liczba 1 500 miejsc na liście startowej okazuje się więc niewystarczająca i po raz pierwszy w historii gnieźnieńskiej imprezy jej organizatorzy podjęli decyzję o zwiększeniu limitu uczestników o dodatkowych 250 pakietów.

„Liczbę dostępnych pakietów startowych możemy już liczyć w kilkunastu sztukach, a wciąż dostajemy sporo zapytań od zawodników, którzy bardzo chcieliby pobiec w tym roku w Gnieźnie. Wpływ na taki stan rzeczy z pewnością ma bardzo dobra opinia, którą co roku otrzymuje nasza impreza od tych najbardziej zainteresowanych osób, czyli samych biegaczy. Bieg Europejski rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego po konsultacjach z naszymi sponsorami i partnerami postanowiliśmy zwiększyć limit uczestników do 1 750 osób. Tegoroczna edycja, organizowana pod hasłem „Teraz Francja!” zapowiada się więc wyjątkowo efektownie. Zanosi się na rekordową w ciągu 16-letniej historii imprezy frekwencję. Jestem przekonany, że wszyscy którzy przyjadą 7 kwietnia do Gniezna, wyjadą ze wspaniałymi przeżyciami i być może nowymi życiówkami. Oczywiście wszyscy mocno trzymamy za to kciuki!” – powiedział Andrzej Krzyścin, dyrektor Biegu Europejskiego w Gnieźnie.

Na liście startowej XVI Biegu Europejskiego widnieje w tej chwili 1 519 nazwisk, w tym 1121 mężczyzn i 390 kobiet. Najliczniejszymi kategoriami wiekowymi są obecnie M40 – 407 zawodników oraz K30 – 154 zawodniczek. Najstarszą zawodniczką na trasie będzie uczestniczka startująca w kategorii K70, a wśród mężczyzn w tej kategorii wiekowej pobiegnie 15 biegaczy.

Rejestracja do XVI Biegu Europejskiego wciąż trwa, a zapisy prowadzone są na stronie www.biegeuropejski.pl

Organizatorem XVI Biegu Europejskiego jest Klub Sportowy „Altom” Gniezno przy wsparciu Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Sponsorami strategicznymi są firmy Altom Design i Velux.