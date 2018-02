InvisibleShield wprowadza na rynek szkło ochronne Glass Curve Elite do nowych telefonów Samsung Galaxy S9 i Galaxy S9+

Szkło ochronne Glass Curve Elite zostało stworzone specjalnie z myślą o ochronie zaokrąglonych ekranów. Dzięki temu, że całkowicie przylega do ekranu telefonu, reaguje na każde dotknięcie i przesunięcie palcem, co pozwala na precyzyjną obsługę urządzenia. Przyleganie produktu na całej długości i szerokości wyświetlacza ogranicza ryzyko zablokowania się powietrza między telefonem a szkłem. Starannie wyprofilowane krawędzie umożliwiają dokładne dopasowanie do telefonu i nie wykluczają korzystania z etui, zaś warstwa amortyzująca wstrząsy zapewnia skuteczną ochronę przed uderzeniami.

„Glass Curve Elite to prawdziwa rewolucja w dziedzinie ochrony urządzeń z zaokraglonym ekranem” – powiedział Kevin Fay, senior internatioanl manager działu rozwoju produktów w firmie ZAGG. „Całkowite przyleganie szkła ochronnego Glass Curve Elite do wyświetlacza sprawia, że klienci mogą liczyć na ochronę urządzenia bez wpływu na czułość ekranu”.

Powierzchnia szkła ochronnego Glass Curve Elite marki InvisibleShield jest wytrzymała i odporna na zabrudzenia powstające na skutek dotyku, dzięki czemu ekran pozostaje czysty i przejrzysty. Konstrukcja ze szkła hartowanego o wysokiej jakości zapewnia stuprocentową czytelność obrazu. Użytkownik nie zauważa żadnej różnicy i przypomina sobie o obecności szkła dopiero, gdy uratuje ono telefon przed uszkodzeniem. Opatentowane uchwyty EZ Apply® sprawiają, że nałożenie osłony i uniknięcie pęcherzyków powietrza jest proste.

Nowe szkło ochronne marki InvisibleShield można zobaczyć na filmie demonstracyjnym pod adresem https://youtu.be/drf9xpNjBw0.

Marka InvisibleShield do dzisiaj sprzedała na całym świecie ponad 165 milionów produktów do ochrony ekranu, co czyni ją najlepiej sprzedającym się 1 producentem na rynku w USA, który wyznacza standardy i cieszy się największym zaufaniem w branży.

Dostępność:

Szkło ochronne InvisibleShield Glass Curve Elite do urządzeń Samsung S9 oraz S9+ jest już dostępne w serwisie ZAGG.com oraz u innych wiodących sprzedawców w cenie około 190 złotych.

Podobnie jak w przypadku wszystkich swoich produktów, InvisibleShield wyróżnia się na rynku i oferuje ograniczoną dożywotnią gwarancję, w ramach której zobowiązuje się wymienić szkło Glass Curve Elite, jeśli kiedykolwiek ulegnie zużyciu lub uszkodzeniu w okresie użytkowania urządzenia. Więcej informacji znajduje się w witrynie ZAGG.com.

1 Źródło: Raport organizacji NPD Group, Inc. dotyczący sprzedaży detalicznej na terenie Stanów Zjednoczonych (U.S. Retail Tracking Service) w kategorii produktów do ochrony telefonów komórkowych (Cell Phone Screen Protection), sporządzony na podstawie sprzedanych jednostek i przychodu w dolarach w okresie styczeń 2014 – lipiec 2017