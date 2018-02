Bieg Europejski w Gnieźnie pokazał medale. W pakiecie startowym znajdzie się również niespodzianka

Wśród innych biegów na dystansie 10 kilometrów w Polsce, organizowany w Gnieźnie Bieg Europejski wyróżnia się motywem przewodnim, który od 2015 roku dedykowany jest innemu państwu Unii Europejskiej. Były już edycje nawiązujące tematyką do Niemiec, Dani oraz Włoch, a tegoroczna edycja, która odbędzie się już 7 kwietnia, będzie dedykowana Francji. Organizatorzy biegu pokazali właśnie pamiątkowe medale, które uczestnicy otrzymają na mecie. Na krążku znajdzie się mapa kraju nad Sekwaną oraz wieża Eiffla, budowla rozpoznawana na całym świecie. Będzie to kolejny medal do unikalnej kolekcji medali z Biegu Europejskiego.

- Medale naszego biegu tworzą unikalną kolekcję. Takich medali inspirowanych krajami Europy nie ma żaden inny bieg w Polsce. Niektórzy biegacze mają już sportowe pamiątki z naszych imprez dedykowanych Danii, Niemcom oraz Włochom. Medal poświęcony Francji, może być początkiem nowej wspaniałej kolekcji, dla tych biegaczy, którzy zadebiutują w naszej imprezie. Przed nami jeszcze wiele edycji biegu, w trakcie których będziemy przybliżać kolejne kraje Unii Europejskiej. Na tegorocznym medalu podobnie jak na koszulkach znajdzie się słynna wieża Eiffla. To rozpoznawalny na całym świecie symbol nie tylko francuskiej stolicy, ale również kraju nad Sekwaną. – mówi Andrzej Krzyścin, dyrektor Biegu Europejskiego w Gnieźnie.

Gnieźnieńska „dycha” cieszy się dużą popularnością wśród biegaczy, choćby ze względu na termin zawodów, który umożliwia doskonałe przetarcie i sprawdzenie formy przed rozgrywanymi tydzień później kwietniowymi maratonami w Gdańsku i Łodzi, czy poznańskim półmaratonem. Atutem imprezy w pierwszej stolicy Polski jest też szybka, sprzyjająca osiąganiu bardzo dobrych wyników trasa. Na liście startowej gnieźnieńskiego biegu znajduje się obecnie już ponad 1200 zawodników, warto więc pospieszyć się z decyzją o starcie, gdyż organizatorzy ustanowili limit startujących zawodników na 1500 osób.

- Jesteśmy szczególnie dumni i zaszczyceni faktem, że Ambasada Francji objęła Honorowy Patronat nad naszą imprezą. Cieszy nas także szybkie tempo zapisów. Spodziewamy się, że już niedługo wszystkie pakiety startowe znajdą swoich nabywców. To dla nas sygnał, że Bieg Europejski jest ceniony i lubiany przez biegaczy, którzy co roku chętnie wracają do Gniezna. – tłumaczy Andrzej Krzyścin, dyrektor Biegu Europejskiego w Gnieźnie.

Oprócz koszulki i numeru startowego pakiety, które otrzymają uczestnicy będą zawierały niespodziankę.

- Uwielbiamy zaskakiwać biegaczy, oczywiście pozytywnie! Zawsze staramy się dać zawodnikom więcej niż obiecywaliśmy przed uruchomieniem zapisów. Dlatego dokładamy do pakietów pamiątkowe kubki z okolicznościowym nadrukiem. – dodaje Andrzej Krzyścin.

Obok biegu głównego na dystansie 10 km odbędzie się także Bieg Przedszkolaka, w którym najmłodsi wystartują w specjalnych pamiątkowych koszulkach. A na mecie otrzymają dyplom i słodkie upominki. Organizatorzy biegu planują dodatkowe niespodzianki dla kibiców, nie zabraknie więc atrakcji dla całych rodzin.

Rejestracja do XVI Biegu Europejskiego wciąż trwa, a zapisy prowadzone są na stronie www.biegeuropejski.pl.

Organizatorem XVI Biegu Europejskiego jest Klub Sportowy „Altom” Gniezno przy wsparciu Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Sponsorami strategicznymi są firmy Altom i Velux.