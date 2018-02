Marketing mobilny napędza walentynkowe szaleństwo zakupów

Według badań przeprowadzonych przez portal Ceneo.pl święto zakochanych obchodzi ponad połowa Polaków. W tej grupie prawie 60 procent kupuje dla swojego partnera jakiś upominek. Prezenty kupują zarówno w sklepach stacjonarnych jak i internetowych. Z danych portalu ceneo.pl wynika, że obroty e-sklepów rosną w lutym nawet o 20 procent. Pozwala to przedłużyć okres wzmożonych zakupów po świętach i zimowych wyprzedażach.

- Początek lutego to w handlu okres zdominowany przez Walentynki. Wiele firm przygotowuje dla zakochanych specjalne oferty, które kierują bezpośrednio do klientów wprost na wyświetlacze ich smartfonów. Najczęściej wiadomości zawierają kod rabatowy, który pozwala obniżyć koszty walentynkowych prezentów. Wystarczy przeanalizować, ile kodów zostało wykorzystanych, aby ustalić konwersję z działań z wykorzystaniem krótkich wiadomości tekstowych. Marketing SMS wspiera w równym stopniu sprzedaż w sklepach stacjonarnych. Z naszych danych wynika, że ruch wiadomości związanych z walentynkowymi kampaniami w lutym wzrasta o około 20 procent. Podobnie sytuacja wygląda również na innych rynkach, na których działa Infobip. Poza SMS-ami marketerzy mają do dyspozycji również inne narzędzia takie jak wiadomości email, boty na Facebooku czy wiadomości głosowe, wszystkimi działaniami mogą zarządzać z poziomu jednej platformy – tłumaczy Kamila Górna, Business Development Manager w firmie Infobip.

Jak pokazuje wskaźnik Mastercard Love Index, który jest obliczany co roku na podstawie transakcji realizowanych za pomocą kart płatniczych na całym świecie w ciągu ostatnich 3 lat łączna kwota walentynkowych wydatków wzrosła prawie o połowę. Najwięcej na święto zakochanych wydają Amerykanie. Jak podaje National Retail Federation w ubiegłym roku przychody handlu detalicznego bezpośrednio związane z Walentynkami wyniosły 18,2 mld dolarów.

Coraz częściej zakochani spędzają 14 lutego poza domem. Dużą popularnością cieszą się walentynkowe wieczory w restauracjach. Według ekspertów Mastercard wydatki w tej kategorii na całym świecie od 2014 roku wzrosły o ponad 102 procent. W samej Europie zanotowano wzrost wydatków na takie kolacje o 67 procent. Na szaleństwie walentynkowych zakupów korzysta również branża turystyczna. Coraz częściej wybieranym pomysłem na wspólny prezent jest np. weekendowy wyjazd do SPA, w góry lub do jakiejś europejskiej stolicy.

Co ciekawe, większość walentynkowych zakupów jest dokonywana na ostatnią chwilę, czyli 13 lutego. Z danych Mastercard wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat w tym dniu odnotowano na całym świecie 47,4 mln transakcji.