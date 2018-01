Zimowy Runmageddon w lotniczym klimacie otworzył nowy sezon ekstremalnych biegów przeszkodowych

W przeszłości na lotnisku Warszawa-Babice, znanym również jako lotnisko Bemowo, koncertowały największe gwiazdy światowej muzyki takie jak Michael Jackson, Madonna i AC/DC. W sobotę gwiazdami było blisko dwa tysiące uczestników Runmageddonu, którzy pomimo zimowych wymagających warunków podjęli ekstremalne wyzwanie i stanęli na starcie. Jako pierwsi, w sobotni poranek na trasę wyruszyli śmiałkowie w formule Rekrut. Do pokonania mieli dystans 6 kilometrów i ponad 30 różnych przeszkód. Bardzo mylili się ci, którzy sądzili, że prowadząca po lotnisku płaska jak stół trasa nie przyniesie ekstremalnych przeżyć. Organizatorzy postarali się, aby uczestnicy mieli wiele okazji do sprawdzenia swojej siły i charakteru.

Największym testem wytrzymałości tradycyjnie był już Multirig, który często okazywał się zaporą nie do przejścia dla zawodników nieposiadających odpowiedniej zręczności i siły. Skoczność można było przetestować na przeszkodzie Hope to Rope, a prawdziwym hartem ducha trzeba było wykazać się pokonując Lodową. Sporym wyzwaniem, szczególnie dla młodszych uczestników, była przeszkoda mentalna. 22 lata temu na Lotnisku Bemowo koncertował Michael Jackson, więc to właśnie Król Popu był bohaterem pytań, na które trzeba było podać poprawną odpowiedź. Ten, kto nie zdał tego testu, musiał pokonać karną rundę. Na koniec trasy uczestnicy musieli mieć w sobie naprawdę dużo samozaparcia, by przy bardzo niskiej temperaturze wejść do lodowatej wody. Po przekroczeniu mety szybko jednak dochodzili do siebie w Strefie Relaksu, w której czekały na nich ogrzewalnie, ciepłe prysznice i gorące napoje.

Od mocnego uderzenia swoją przygodę z Runmageddonem zaczęli także uczestnicy formuły Intro. To formuła adresowana specjalnie do tych, którzy właśnie wkraczają do świata biegów przeszkodowych. Dla debiutantów i mniej doświadczonych uczestników organizatorzy przygotowali 3 kilometrową trasę oraz 15 przeszkód. Ci, którzy pokonali zimową wersję Intro, bez przeszkód mogą teraz podjąć większe wyzwanie.

- Na otwarcie nowego sezonu przygotowaliśmy naprawdę atrakcyjną trasę z wymagającymi przeszkodami. Mimo niezbyt zachęcającej pogody fani biegów ekstremalnych licznie stawili się na starcie naszego Zimowego Runmageddonu. To z pewnością nie były łatwe warunki, tym bardziej wielkie brawa należą się wszystkim, którzy podjęli wyzwanie. Na trasie panowała gorąca atmosfera, wszyscy walczyli ramię w ramię, a dzięki współpracy uczestników, przeszkody trochę mniej przerażały. Ta niesamowita energia napędzała ludzi do podejmowania kolejnych wyzwań i przełamywania własnych słabości. Zarówno uczestnicy, jak i kibice, spisali się na medal! – powiedział Jaro Bieniecki, prezes Runmageddonu.

Tradycyjnie swoją specjalną trasę o długości ponad 1kilometra pokonywali także najmłodsi adepci ekstremalnych biegów przeszkodowych. Taką formę aktywnego spędzania wolnego czasu organizatorzy zaproponowali dzieciom w wieku od 4 do 11 lat w ramach Runmageddonu Kids. Rodzice z nieukrywaną dumą obserwowali swoje pociechy, które na drodze do mety pokonywały 15 ciekawych przeszkód.

Udział w styczniowej odsłonie Runmageddonu był pierwszym krokiem w drodze po tytuł Zimowego Weterana. Aby zdobyć to wyróżnienie, należy ukończyć imprezy w formułach Rekrut, Classic i Hardcore podczas pierwszych trzech imprez w sezonie 2018.

Kolejne imprezy z cyklu Runmageddon odbędą się 24-25 lutego w Ełku oraz 24-25 marca w Wierchomli Małej. Zapisy trwają na stronie internetowej www.runmageddon.pl

Wyniki Zimowego Runmageddonu Rekrut Warszawa – 13 stycznia 2018

Elite Mężczyzn:

Mateusz Krawiecki, Husaria Race Team- 00:42:13 Andrei Arsentsyeu, xRunners - 00:42:19 Tomasz Krawczyk, Husaria Race Team - 00:42:21

Elite Kobiet:

Natalia Wielechowska, Husaria Race Team - 00:54:09 Paulina Gawroniuk, xRunners - 00:54:52 Sylwia Milewicz, Husaria Race Team - 00:55:01

Masters:

Mariusz Wiktorowicz, WATAHA - 00:48:09 Lukasz Lorenc, DZIADY OCR - 00:49:18 Bogdan Wołyniec, HARDCROSS EŁK - 01:01:11

Najszybsze Drużyny Elite: