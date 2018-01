Teraz Francja! Trwają zapisy na XVI Bieg Europejski w Gnieźnie

Bieg Europejski organizowany w Gnieźnie przez Klub Sportowy „Altom” z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników. Atutem Biegu Europejskiego jest szybka, atestowana przez PZLA trasa, składająca się z dwóch pętli prowadzących uliczkami prastarej stolicy. Dość powiedzieć, że w 15-letniej historii biegu tylko dwa razy zwycięzcy uzyskiwali wolniejszy czas niż 30 minut, a wśród kobiet tylko raz najszybsza zawodniczka pokonała trasę wolniej niż 35 minut.

Rekord trasy wynosi 28:26 i został ustanowiony podczas inauguracyjnej edycji w 2003 roku przez Kenijczyka Simona Kasimilli. Kobiecy rekord trasy dzierży Izabela Trzaskalska, która w ubiegłym roku na mecie uzyskała wynik 33:21, poprawiając o 3 sekundy wieloletni rekord należący do Małgorzaty Sobańskiej. Olimpijka z Atlanty i Aten, zwyciężczyni maratonów w Londynie (1995) i Warszawie (2008), rekordzistka Polski w maratonie (2:26:08 z Chicago w 2001) była prawdziwą dominatorką Biegu Europejskiego, wygrywając aż 7 pierwszych edycji tej imprezy. Na liście zwycięzców z poprzednich lat znajdziemy też takie nazwiska jak Henryk Szost czy Arkadiusz Gardzielewski, a także Abel Kirui (KEN) – dwukrotny mistrz Świata w maratonie i srebrny medalista IO w Londynie.

Gnieźnieńska „dycha” cieszy się dużą popularnością wśród biegaczy również ze względu termin zawodów, który umożliwia doskonałe przetarcie i sprawdzenie formy przed rozgrywanymi tydzień później kwietniowymi maratonami w Gdańsku i Łodzi, ORLEN Warsaw Marathon oraz poznańskim półmaratonem.

Wśród innych biegów na dystansie 10 kilometrów w Polsce Bieg Europejski wyróżnia się motywem przewodnim, który od 2015 roku dedykowany jest innemu państwu Unii Europejskiej. Były już edycje nawiązujące tematyką do Niemiec, Dani oraz Włoch, a podczas tegorocznego Biegu Europejskiego biegacze będą mieć możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat Francji. Motywy kraju nad Sekwaną widnieć będą na koszulkach uczestników, flagi Francji będą powiewać na starcie oraz mecie biegu, a zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale z francuskim akcentem. To kolejny medal do unikalnej kolekcji medali z Biegu Europejskiego.

„W naszym kraju nie brakuje biegów na 10 kilometrów, jednak my chcemy wyróżniać się na ich tle właśnie europejskim akcentem i promować członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej, jak również zwracać uwagę na inne państwa członkowskie. Cieszę się, że w tym roku przybliżymy zawodnikom i kibicom kulturę i atrakcje Francji. Jesteśmy szczególnie dumni i zaszczyceni faktem, że Ambasada tego państwa objęła Honorowy Patronat nad naszą imprezą. Frekwencja naszego biegu rośnie z roku na rok a na starcie stają czołowi polscy zawodnicy. Do Gniezna zapraszam także tych biegaczy, którzy myślą o poprawieniu swojego wyniku na 10 kilometrów i tych, którzy dopiero marzą o pokonaniu swojej pierwszej „dychy”. Mogę zapewnić, że na wszystkich czekać będzie mnóstwo wspaniale dopingujących i wspierających mieszkańców Gniezna.” – powiedział Andrzej Krzyścin, dyrektor Biegu Europejskiego w Gnieźnie.

Obok biegu głównego na dystansie 10 km odbędzie się także Bieg Przedszkolaka, w którym najmłodsi wystartują w specjalnych pamiątkowych koszulkach. A na mecie otrzymają dyplom i słodkie upominki. Organizatorzy biegu planują dodatkowe niespodzianki dla kibiców, nie zabraknie więc atrakcji dla całych rodzin.

Rejestracja do XVI Biegu Europejskiego wciąż trwa. Organizatorzy ustanowili limit uczestników na 1500 osób, na chwilę obecną swoich nabywców znalazło już ponad 600 pakietów startowych. Warto pospieszyć się z zapisami, ponieważ obowiązuje zasada kto pierwszy, ten płaci mniej. Pierwsze 500 osób zapłaciło za swoje pakiety 50 złotych, obecna cena to 60 złotych, a gdy licznik zapisanych przekroczy 1000 osób cena wzrośnie do 70 złotych. Zapisy prowadzone są na stronie www.biegeuropejski.pl

Organizatorem XVI Biegu Europejskiego jest Klub Sportowy „Altom” Gniezno przy wsparciu Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzędu Miejskiego w Gnieźnie. Sponsorami strategicznymi są firmy Altom i Velux.