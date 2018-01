Jaki był rok 2017 dla komunikacji mobilnej? Co nas czeka w kolejnym?

Początek 2017 roku był gorącym okresem zwłaszcza dla użytkowników kart przedpłaconych, którzy w myśl wprowadzonej w lipcu 2016 roku ustawy antyterrorystycznej do 1 lutego 2017 r. musieli dokonać obowiązkowej rejestracji kart pre-paid. Nie wszyscy jednak skorzystali z tej procedury i niezarejestrowane numery zostały zdezaktywowane. Taka sytuacja sprawiła, że instytucje finansowe, agencje marketingowe, centra obsługi telefonicznej, biura obsługi klienta i wiele innych instytucji stanęły przed problemem aktualizacji swoich baz danych.

Efektem wprowadzenia obowiązku rejestracji kart pre-paid był spadek liczby aktywnych kart SIM. Na rynku było ich 55,5mln, czyli o 2 procent mniej niż rok wcześniej. Pociągnęło to za sobą także spadek liczby wysłanych SMS-ów, zresztą kolejny rok z rzędu. Duży wpływ na taki stan rzeczy z pewnością miało wprowadzenie na szerszą niż dotychczas skalę czatbotów. Potencjał komunikatora Messenger zauważyły firmy i marki szukające nowych kanałów, którymi mogą docierać z informacjami bezpośrednio do partnerów handlowych w ramach komunikacji B2B. - W 2017 roku firmy zaczęły traktować taką formę komunikacji całkiem serio. Zaletami, które dostrzegli marketingowcy są nie tylko gwarancja dotarcia do swoich odbiorców kanałami, w których są oni obecni na co dzień, ale przede wszystkim możliwość nawiązania z nimi interakcji oraz spersonalizowania przekazu. - mówi Kamila Górna, Business Development Manager w firmie Infobip.

Właśnie personalizacja wiadomości była w 2017 roku trendem, który coraz więcej polskich firm brało pod uwagę planując komunikację ze swoimi klientami. – Kierowanie ogólnych wiadomości na firmowe skrzynki mailowe i smartfony już od dawna nie przynosi żadnych efektów – mówi Kamila Górna. – Teraz liczy się komunikacja skrojona na potrzeby odbiorców. Właśnie dlatego marki powinny starać się możliwie jak najlepiej poznać swoich klientów, a następnie dostarczać im spersonalizowane komunikaty. Widzimy, że coraz więcej polskich firm wdraża taką strategię i sięga po narzędzia takie jak wiadomości głosowe i SMS, aby pozostawać w stałym kontakcie ze swoją grupą docelową – dodaje.

W roku ubiegłym w dalszym ciągu obserwowaliśmy zwiększenie ruchu wiadomości SMS w modelu A2P (Application2Person) wykorzystywanych m.in. w branży e-commerce, przez systemy bankowe oraz systemy zakupowe. Do tego ruchu zaliczyć możemy całą komunikację marketingową oraz powiadomienia wysyłane przede wszystkim przez samorządy oraz instytucje.

Co czeka branżę komunikacji mobilnej w 2018 roku?

Z pewnością dalszy, bardzo dynamiczny rozwój rynku mobilnego. Eksperci Infobip przewidują, że będzie rosnąć zainteresowanie bankowością mobilną, w dalszym ciągu wzrastać będzie liczba płatności mobilnych, z których sporą część, tak jak w 2017 roku generować będzie branża e-commerce. Rozwój tego sektora biznesu przełoży się na wzrost wysyłanych wiadomości SMS/MMS a także powiadomień PUSH, które należą do najbardziej efektywnych narzędzi do kontaktu z klientami. Według Infobip możemy spodziewać się wzrostu ruchu wysyłanych wiadomości na poziomie 10-15% w porównaniu z ubiegłym rokiem. – Branża komunikacji mobilnej w Polsce rośnie szybko, ale jednocześnie ewoluuje. Zmienia się jej krajobraz ze względu na zmiany przepisów jak w przypadku ustawy antyterrorystycznej oraz potrzeby klientów. Coraz więcej firm stawia na wielokanałowość w komunikacji, dlatego na rynku najmocniejsi są gracze, którzy w swoim portfolio posiadają platformę, która umożliwia prowadzenie rozbudowanych kampanii mobilnych. – tłumaczy Kamila Górna z Infobip.

Jeśli chodzi o nowinki techniczne to eksperci przewidują, że w dalszym ciągu rozwijać się będą czatboty. W 2017 roku udowodniły swój duży potencjał w komunikacji, pokazały także, jak bardzo są jeszcze niedoskonałym narzędziem.

W 2018 roku raczej nie powinien zmienić się spadkowy trend w liczbie wysyłanych SMS-ów, ale wciąż rosnąć będzie liczba kart SIM M2M. Szacuje się, że na polskim rynku już teraz aktywnych jest ok. 2,5 mln kart Machine2Machine. Eksperci oceniają, że jego wartość będzie zwiększać się każdego roku o 20-25%. Najczęstsze zastosowania M2M obejmują usługi związane z bezpieczeństwem fizycznym, medycyną bądź ratownictwem medycznym, a także sterowaniem procesami przemysłowymi lub biznesowymi. Technologie telekomunikacyjne są stosowane między innymi w pojazdach – samochodach osobowych czy pojazdach komunikacji miejskiej, gdzie mechanizm M2M pozwala identyfikować pojazdy wzajemnie unikając kolizji. Karty SIM zapewniają także transfer danych pomiędzy terminalami płatniczymi czy urządzeniami medycznymi.