PowerMeal.pl rusza na podbój Warszawy. W ofercie diety dla osób aktywnych sportowo

Od założenia firmy w 2016 roku PowerMeal.pl rozwija wyłącznie catering dietetyczny i sukcesywnie zwiększa zasięg działalności. Jako pierwsi z usług firmy mieli okazję skorzystać mieszkańcy Małopolski, z czasem jej zasięg się zwiększył i objął również Aglomerację Śląską. Od dzisiaj diety w PowerMeal.pl mogą zamawiać również warszawiacy.

„W trakcie 2 lat działalności na rynku usług cateringu dietetycznego w Małopolsce i na Śląsku zebraliśmy wiele doświadczeń i pozyskaliśmy liczne grono klientów, którzy korzystają z naszych usług. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w Warszawie działa wiele firm cateringowych, ale zdecydowanie widzimy na tym rynku miejsce dla PowerMeal.pl. – mówi Kamil Warzecha, szef PowerMeal.pl

Aby przekonać klientów skorzystania z usług PowerMeal.pl firma przygotowała specjalny zestaw próbny składający się z 5 posiłków, który można zamówić do końca stycznia w cenie 29,99zł.

- Do naszych atutów należy m.in. różnorodność oferty, sprawność dostaw oraz przystępność cenowa naszych diet. Liczymy, że posiłki przygotowywane przez naszych kucharzy spotkają się z dużym zainteresowaniem mieszkańców stolicy. Szczególnie mocno polecam nasze diety osobom aktywnym fizycznie – biegaczom, zawodnikom sztuk walki, pasjonatom kulturystyki oraz crossfitu, a także bywalcom siłowni. W ofercie znajdą przygotowane specjalnie przez naszych dietetyków diety takiej jak np. ‘Samuraj’ o wartości 3000kcal dziennie, która zapewni mnóstwo energii do trenowania swojej ulubionej dyscypliny. – dodaje.

PowerMeal.pl blisko współpracuje z ośrodkami treningowymi, crossfitowymi boksami, klubami fitness i drużynami sportowymi pozyskując wiedzę na temat potrzeb żywieniowych sportowców.

Bardzo ważne dla PowerMeal.pl jest wykorzystywanie w przygotowaniu posiłków w pełni naturalnych i nieprzetworzonych wcześniej produktów. Firma zapowiada, że jako jedna z pierwszych w branży cateringu dietetycznego na wiosnę uruchomi własne gospodarstwo rolne.

Właścicielem firmy jest Kamil Warzecha, którego osobiste zainteresowanie dietą, treningami i zdrowym trybem życia wynika z jego problemów z nadwagą w wieku dziecięcym. Jako nastolatek postanowił zmienić styl życia, postawił na sport i właściwe odżywianie. W 2016 roku zaprosił do współpracy doświadczonych dietetyków, kucharzy i trenerów personalnych. Stworzył zespół profesjonalistów, którzy z pasją układają i realizują diety dla klientów.

Dzisiaj PowerMeal.pl dostarcza całodzienne zestawy gotowych posiłków pod wskazany adres w ponad 40 miastach na terenie Małopolski i Aglomeracji Śląskiej. Wśród klientów firmy są zarówno chcący zrzucić zbędne kilogramy, jak i osoby o specjalnych potrzebach żywieniowych. Szybko rośnie również liczba tych klientów, którzy chcą zdrowo się odżywiać, ale zwyczajnie nie mają czasu na samodzielne przygotowywanie posiłków.

„W dobrym cateringu dietetycznym nie chodzi wyłącznie o zaspokojenie głodu, ale o dostarczenie organizmowi możliwie największej ilości składników odżywczych. Wszystko oczywiście zależy od potrzeb każdego człowieka, jego aktywności, preferencji żywieniowych czy medycznych przeciwwskazań. Nasz pomysł na dietę to połączenie wiedzy i doświadczenia osób z różnych obszarów odpowiadających za rozwój człowieka z najlepszymi naturalnymi produktami, na bazie których powstają posiłki. Dzięki temu mamy pewność, że gotujemy smacznie i co najważniejsze – zdrowo. Poza tym nie ograniczamy się wyłącznie do standardowych diet, stąd w naszej ofercie tak ciekawe pozycje jak np. Detox Sokowy i Fit Ciasta.” – dodaje Kamil Warzecha.

PowerMeal.pl oferuje darmową dostawę posiłków, klienci płacą wyłącznie za jedzenie. Ceny diet rozpoczynają się od 39 złotych za dzień. Diety można zamawiać na stronie internetowej www.powermeal.pl