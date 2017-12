Ekstremalny Runmageddon szalał na hałdach kopalni „Pniówek”

To była ekstremalna niedziela na hałdach KWK „Pniówek”! Dzięki Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. do Gminy Pawłowice zawitał Runmageddon, najbardziej ekstremalny cykl biegów przeszkodowych w Europie. To wydarzenie było świetną okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu, integracji pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej i mieszkańców Górnego Śląską w myśl zasady, że mocne doświadczenia spajają ludzi. Runmageddon to wyzwanie rzucone sprawności fizycznej, sile, wytrzymałości i odporności psychicznej. Przeszkody ustawione na trasie są niezwykle trudne do samodzielnego pokonania dla większości osób. Konieczna zatem była współpraca z innymi, aby dotrzeć do mety. W drużynie siła!

Do udziału w tym wydarzeniu mógł się zgłosić każdy, który czuł się na siłach, aby podjąć wyzwanie i sprawdzić swoją siłę i charakter na ekstremalnym torze przeszkód. Łatwo nie było! Strefa startu była zlokalizowana na terenie czynnej Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” i stamtąd startujący z kilofami w dłoniach ruszyli na kopalniane hałdy, gdzie znajdowało się większość przeszkód. Aby dotrzeć do mety zmagali się m.in., z stromymi kopalnianymi hałdami i wodą. Na zawodników czekały też przeszkody znane z imprez Runmageddonu organizowanych w całym kraju, m.in. Ściany, Multirig, Liny, Zasieki, czy Mini Zjeżdżalnia. Dla podkreślenia miejsca, w którym zorganizowano wydarzenie, inżynierowie Runmageddonu przygotowali przeszkody w górniczym klimacie. Uczestnicy przedzierali się więc m.in. przez Wagon ze Szlamem z Kopalni, Mini Kopalnię, Wagony Kolejowe i tony sprzętu górniczego.

- Trasa, którą przygotowaliśmy specjalnie na tę imprezę była niezwykła! Robiliśmy edycje Runmageddonu w klimacie górniczym, ale takiego jak w Gminie Pawłowice jeszcze nie było. Jesteśmy zachwyceni tym, co udało nam się wspólnie stworzyć z zespołem z KWK „Pniówek”. Te tereny są idealne do organizacji Runmageddonu – niesamowita sceneria, klimat górniczy i fantastyczni ludzie. Czułem ogromną satysfakcję patrząc na uczestników pokonujących z ogromną determinacją swoje słabości i współpracujących ze sobą na trasie. Uczestnicy udowodnili, że wszystko da się osiągnąć dzięki wytrwałości, determinacji i współpracy. I o to chodzi w Runmageddonie. Gratuluję wszystkim, którzy pokazali siłę i charakter. Widzimy się w styczniu w Warszawie! – powiedział Jaro Bieniecki, prezes Runmageddonu.

Oprócz Runmageddonu dla dorosłych i dzieci, organizatorzy przygotowali także rodzinny festyn z wieloma pokazami i innymi atrakcjami. Uczestniczyło w nim kilka tysięcy osób.

Kolejny Runmageddon, tym razem w wersji zimowej, odbędzie się 13 stycznia 2018 w Warszawie. Na startujących czekać będą trasy Intro (3 km i 15+ przeszkód), Rekrut (6 km i 30+ przeszkód) oraz Kids, specjalna formuła dla dzieci w wieku 4-11 lat (1 km i 10+ przeszkód) . Można się już zapisać na to wydarzenie przez stronę www.runmageddon.pl.

Wyniki Runmageddonu JSW:

Klasyfikacja Generalna

Mężczyźni

Adam Lisowski 00:47:19 Damian Mazur 00:47:44 Jakub Wypukoł 00:49:19

Kobiety

Aleksandra Hanslik 01:04:30 Karolina Piastowska 01:06:43 Małgorzata Kuligowska 01:08:2

Klasyfikacja Górników:

Mężczyźni

Jacek Lapczyk 00:52:17 Andrzej Szmuk 00:53:16 Tomasz Kamecki 00:53:19

Kobiety