Runmageddon w górniczym klimacie znów na Śląsku!

Dzięki Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. już 26 listopada do Gminy Pawłowice zawita kultowy Runmageddon, najbardziej ekstremalny cykl biegów przeszkodowych w Europie! Na terenach kopalni „Pniówek” odbędzie się specjalna edycja tego wydarzenia, które w całej Polsce cieszy się gigantyczną popularnością. Tylko w tym roku 18 imprez pod szyldem Runmageddon ukończyło ponad 55 tysięcy osób! Teraz również pracownicy JSW S.A. oraz wszyscy chętni będą mogli sprawdzić swoją siłę

i charakter na ekstremalnym torze przeszkód.

Trasa Runmageddonu będzie prowadziła spod kopalni „Pniówek” przez hałdy. Po drodze uczestnicy napotkają m.in. bagna, których pokonanie z pewnością będzie kosztowało wiele wysiłku. Pokonanie stromych hałd również będzie nie lada wyzwaniem! Będzie mokro, błotniście i naprawdę ekstremalnie! Oprócz naturalnych, na trasie znajdzie się ponad 20 wymagających przeszkód konstrukcyjnych. Wśród nich znajdą się najbardziej znane z innych imprez Runmageddonu, m.in. Ściany, Multirig, Liny, Zasieki, Ogniowa czy Ślizgawka. Dodatkowo specjalnie na potrzeby tej edycji organizatorzy przygotują przeszkody w klimacie górniczym. Uczestnicy będą przedzierać się m.in. przez Wagon ze Szlamem z Kopalni, Mini Kopalnię, Wagony Kolejowe i inny sprzęt górniczy. Ponadto pierwsi zawodnicy ruszą na trasę przy akompaniamencie górniczej orkiestry.

„Runmageddon w KWK „Pniówek” zapowiada się niesamowicie! Trasa będzie bardzo wymagająca, a industrialny klimat imprezy pozostawi w pamięci uczestników niesamowite wspomnienia. To wydarzenie, do udziału w którym zapraszamy wszystkich pracowników JSW S.A. i pozostałych chętnych wraz z całymi rodzinami. Dzieciaki nie będą narzekały na nudę i również będą mogły przeżyć swój Runmageddon bawiąc się na specjalnie przygotowanej dla nich kilometrowej trasie z co najmniej 10 przeszkodami. Na mecie otrzymają medal, bandankę i słodkości. Liczę, że ta edycja Runmageddonu będzie wspaniałym sportowym świętem dla całego województwa!” – powiedział Jaro Bieniecki, prezes Runmageddonu.

Runmageddon ma charakter półotwartego wydarzenia. 200 miejsc na liście startowej imprezy zostało zarezerwowanych dla pracowników JSW S.A., pozostałe 800 trafiło do wolnej sprzedaży. Ograniczona do 500 osób została również liczba miejsc w formule Runmageddon KIDS.

Zapisy internetowe (www.runmageddon.pl/zapisy) trwają do czwartku 23.11.2017 r. do godz. 15:00 . Zapisów będzie można dokonywać również w Biurze Zawodów w trakcie trwania eventu.

Starty :

Niedziela 26.11.2017 r.

JSW Runmageddon od 10.00 do 13.20 (serie co ok. 20 min)

KIDS od 11.00 do 15.00 (serie co ok. 20 min. naprzemiennie dla dzieci w wieku 4-5, 6-8 i 9-11 lat)