Runmageddon wyłonił Mistrza Polski Samorządowców w Biegach Przeszkodowych

Historia współpracy jednostek samorządu terytorialnego z Runmageddonem sięga samych początków tego największego w Polsce cyklu biegów przeszkodowych. Samorządowcy nie tylko dostrzegają walory Runmageddonu jako imprez promujących ich miasta i gminy ale także czynnie biorą w nich udział. Często podejmują wyzwanie Runmageddonu i sami ruszają na trasę, aby zmierzyć się z wymagającymi przeszkodami. Specjalnie dla nich Runmageddon stworzył Mistrzostwa Polski Samorządowców, do udziału w których zaprosił nie tylko pracowników urzędów miast, gmin i starostw powiatowych ale także aktualnych prezydentów, burmistrzów i wójtów.

Mistrzostwa cieszyły się wśród samorządowców bardzo dużym zainteresowaniem. Już na kilka dni przed wydarzeniem lista startowa zapełniła się do ostatniego miejsca a do Pabianic przyjechało wielu przedstawicieli samorządów z całej Polski. Wśród nich znaleźli się m.in. Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Ełku, Krzysztof Turzański, Zastępca Prezydenta w Piekarach Śląskich czy Roman Bednarek, Burmistrz Sompolna oraz Ewa Florczyk - Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Na starcie stanęli również samorządowcy z Warszawy, Gdańska, Włocławka, Radomia, Tarnowskich Gór i Chełma. Wśród ponad 140 zawodników, którzy ruszyli na trasę znajdowało się aż 50 kobiet.

Uczestnicy Mistrzostw Polski Samorządowców rywalizowali w ramach formuły Runmageddon Rekrut na 6 kilometrowej trasie z ponad 45 przeszkodami. Wśród najbardziej wymagających konstrukcji znajdowały się m.in. hity znane z wcześniejszych edycji tego morderczego wyzwania jak: Indiana XXL, Ściana Łańcuchów, Komandos, Pole Dance czy Multi Rig. Rzecz jasna nie zabrakło przeszkód naturalnych. Ekipa Runmageddonu maksymalnie wykorzystała ukształtowanie terenu, aby stworzyć trasę, której pokonanie było niezwykle trudne. Sprzymierzeńcem uczestników z pewnością nie była też pogoda. Było wietrznie i zimno, termometry w sobotę w Pabianicach pokazywały zaledwie pięć stopni powyżej zera. Taka aura dodatkowo utrudniała pokonywanie przeszkód, szczególnie tych wymagających zanurzenia się w lodowatej wodzie.

- Lokalne samorządy to dla Runmageddonu bardzo ważny partner. Współpracujemy z nimi od lat. Widzimy, jak wiele osób zaangażowanych jest w pracę na rzecz popularyzacji sportu masowego i zachęcanie mieszkańców, aby wstali z kanapy i uwierzyli, że aktywność fizyczna to klucz do poprawy jakości ich życia. Rosnąca popularność biegów przeszkodowych w Polsce to również zasługa przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Cieszy nas bardzo, że samorządowcy doskonale wiedzą, jak wykorzystać współpracę z taką marką, jak Runmageddon na rzecz promocji miasta i budowy jego nowoczesnego wizerunku. Postanowiliśmy specjalnie dla nich zorganizować mistrzostwa, aby integrować środowisko i promować w tej grupie aktywny i zdrowy styl życia. Serdecznie gratulujemy wszystkim samorządowcom, którzy w sobotę przyjechali do Pabianic, aby powalczyć o mistrzowskie tytuły. W naszych oczach zwycięzcą został każdy, kto podjął wyzwanie Runmageddonu i stanął na starcie imprezy. Mistrzom Polski należą się gromkie brawa, bo trasa, którą zbudowaliśmy w Pabianicach była wyjątkowo trudna. Wielkie słowa uznania kieruję również do wszystkich, którzy na przekór przeszkodom i niesprzyjającej pogodzie dotarli do mety pokazując niebywały charakter i chart ducha. Ci, którym nie udało się ukończyć Runmageddonu w Pabianicach już dzisiaj mogą zacząć przygtowania do przyszłorocznych mistrzostw. Postaramy się, aby były jeszcze bardziej okazałe niż w tym roku. Dziękujemy samorządowcom za świetną współpracę w ostatnich latach i liczymy, że w przyszłości uda nam się wspólnie organizować jeszcze większe imprezy angażujące mieszkańców. – powiedział Jaro Bieniecki, prezes Runmageddonu.

Najszybszym samorządowcem na trasie pabianickiego Runmageddonu Rekrut był przedstawiciel gospodarzy - Maciej Sułat, Starszy Specjalista w pabianickiej Straży Miejskiej. Na pokonanie trasy potrzebował 54 minut i 30 sekund. Na mecie zwycięzca przyznał, że szczególnie doskwierało mu zimno. – Żadna z przeszkód nie sprawiła mi trudności, ale trasa biegu była naprawdę wymagająca ze względu na przejmujący chłód. Było wręcz lodowato! – podsumował swój start świeżo upieczony Mistrz Polski Samorządowców w Biegach Przeszkodowych. Jako drugi do mety dotarł Janusz Olejnik z Leszna. Świetnie spisał się również Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku, który wywalczył brązowy medal mistrzostw.

Wśród kobiet tytuł mistrzowski trafił do Joanny Odrzywolskiej, podinspektor w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Tychy, która dotarła do mety w czasie 1:08:36. Druga była Marta Czechowicz, radna gminy Mucharz, a trzecia Aneta Hołownia z Urzędu Miasta Ełku, który poza tym zwyciężył w klasyfikacji na największą drużynę mistrzostw. Oprócz brązowej medalistki w imprezie wzięło udział dodatkowo 10 osób. Ekipa z Urzędu Miasta Łodzi liczyła jednego zawodnika mniej, a Gmina Sompolno stawiła się na mistrzostwach w sile 8 osób.

Pabianicka edycja Runmageddonu zebrała entuzjastyczne opinie uczestników, którzy już pytają o termin kolejnych Mistrzostw Polski Samorządowców. - Zabawa była fenomenalna! Im mniej dni zostawało do startu, tym bardziej byłem sceptyczny odnośnie swojego udziału. Cieszę się, że jednak pokonałem brak wiary we własne możliwości. Było genialnie! Bedę polecał start wszystkim wszem i wobec! W związku z dużym entuzjazmem, jaki Runmageddon wzbudził zarówno u mnie, jak i u innych uczestników, z którymi miałem okazję startować mam nadzieję, że formuła Mistrzostw Polski Samorządowców będzie kontynuowana również w przyszłym roku. – powiedział Szymon Zatorski, Główny Specjalista w Biurze Strategii Miasta w Urzędzie Miasta Łodzi.

Impreza zgromadziła na starcie zarówno starych wyjadaczy biegów przeszkodowych, jak i kompletnych debiutantów, takich choćby jak Piotr Gołębiewski, który jest Głównym Specjalistą w Wydziale Promocji Kultury i Sportu w Urzędzie w Będzinie. - Dziękuję za organizację mistrzostw dla samorządowców i możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu. To był mój debiut w Runmageddonie i muszę przyznać, że do dzisiaj nie zeszła ze mnie pozytywna energia po tym starcie. Zbieramy liczniejszą ekipę i powalczymy w kolejnych, cieplejszych edycjach! – cieszy się na kolejne starty w biegach ekstremalnych.

- Chyba najlepsza impreza tego typu, w której brałem udział. Perfekcyjnie przygotowana, różnorodna i wciągająca. I przy okazji… nieźle dająca w kość. Może w czasie biegu tego nie czułem, ale po zakończeniu…było mi strasznie zimno. A gnaty bolą mnie do dzisiaj. Zmęczenie rozłożone jest równomiernie i nie kończy się na nogach. To co ważne w takich imprezach to atmosfera. Tutaj była wspaniała. Wzajemna pomoc, żarty… 7 kilometrową trasę i kilkadziesiąt przeszkód pokonaliśmy w czasie 1 godzina i 57 minut zajmując 101 miejsce w klasyfikacji. - tak swój start w mistrzostwach podsumowuje Krzysztof Turzański, Zastępca Prezydenta Piekar Śląskich. - Marzenia? Zorganizować taką imprezę w Piekarach Śląskich. Może wspólnie z sąsiadami? Świerklaniec też miał swoją reprezentację. – snuje plany wiceprezydent Piekar Śląskich.

„Atrakcyjność i walory Runmageddonu samorządy doceniały już wcześniej zapraszając nas do siebie. Runmageddony zorganizowaliśmy już w ponad 20 miastach. Nie ma w Polsce drugiej takiej imprezy, która oferuje tak wszechstronne aktywności sportowo-ruchowe, cieszy się tak dużą frekwencją uczestników i kibiców a jednocześnie może zostać zlokalizowana w dowolnym mieście aby je promować i oferować interesującą, niebanalną atrakcję dla społeczności lokalnej” – mówi Grzegorz Kita, wiceprezes Runmageddonu.

Honorowy patronat nad Mistrzostwami Polski Samorządowców objął Związek Miast Polskich, będący ogólnopolską organizacją samorządową, która zrzesza w swoich szeregach ponad 300 samorządów miejskich z całego kraju. Do zadań związku należy reprezentowanie interesów zrzeszonych samorządów, dbanie o ich rozwój oraz wspieranie samorządności lokalnej.

Mimo kapryśnej pogody dużym zainteresowaniem cieszyła się również rywalizacja najmłodszych fanów ekstremalnego biegania przez przeszkody. Dla każdego samorządu to bardzo ważna część imprezy Runmageddon, ponieważ pozwala w innowacyjny i ciekawy sposób promować aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. W Pabianicach zabawa najmłodszych rozgrywała się na specjalnie dla nich przygotowanym torze Runmageddonu KIDS. Wzięło w niej udział kilkaset dzieci w wieku od 4 do 11 lat pokonując kilometrową trasę z 20+ przeszkodami. Na dopingujących czekała z kolei specjalna Strefa Kibica z licznymi atrakcjami. Nie zabrakło m.in. świetnego jedzenia, strefy Challenge, sklepu Pitbull z oficjalną odzieżą Runmageddonu i wielu innych atrakcji.

Wyniki I Mistrzostw Polski Samorządowców w Biegach Przeszkodowych

Mężczyźni

Maciej Sułat, Pabianice 00:54:30 Janusz Olejnik, Leszno 00:57:55 Tomasz Andrukiewicz, Ełk 00:59:31

Kobiety

Joanna Odrzywolska, Tychy 01:08:36 Marta Czechowicz, Gmina Mucharz 01:12:47 Aneta Hołownia, Ełk 01:13:28

Lider Samorządowców

Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Miasto Ełk 00:59:31 Robert Jarzębak, Wójt Gmina Dobroń 01:05:20 Mariusz Chojnacki, Wójt Gmina Ceków 01:08:08

Klasyfikacja Masters Kobiet

Anna Karolak, Skaryszew 1:36:17 Izabela Sysio, Pabianice 1:45:48 Agnieszka Przech-Fus, Wólka 1:45:59

Klasyfikacja Masters Mężczyzn

Janusz Olejnik, Leszno 0:57:55 Tomasz Andrukiewicz, Ełk 0:59:31 Robert Jarzębak, Dobroń 1:05:20

Klasyfikacja Największa Drużyna

1 miejsce Ełk Force One - 11 osób

2 miejsce Urząd Miasta Łodzi - 10 osób

3 miejsce Gmina Sompolno - 8 osób

Klasyfikacja Najszybsza Drużyna

1 miejsce Ełk Force One, 06:30:32

2 miejsce Urząd Miasta Włocławek, 07:10:20

3 miejsce Urząd Miasta Łodzi, 07:16:08