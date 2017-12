Poznaliśmy Mistrza Polski w Biegach Przeszkodowych. Runmageddon efektownie zakończył udany sezon

W sobotę zawodnicy rywalizowali na 6 kilometrowej trasie Runmageddonu Rekrut. Do pokonania mieli wyjątkowo nie 30, a ponad 45 wymagających przeszkód. Obok tych konstrukcyjnych, specjalnie przygotowanych przez organizatorów, znalazły się również naturalne, takie jak woda, gęste zarośla, mokradła oraz liczne wzniesienia. Tym razem sprzymierzeńcem uczestników z pewnością nie była pogoda. Było wietrznie i zimno, termometry pokazały zaledwie trzy stopnie powyżej zera. Taka aura dodatkowo utrudniała pokonywanie przeszkód, szczególnie tych wymagających zanurzenia się w lodowatej wodzie.

Wśród najbardziej wymagających konstrukcji znajdowały się m.in. żelazne hity Runmageddonu jak: Indiana XXL, Ściana Łańcuchów, Komandos, Pole Dance czy Multi Rig. Do tego nie zabrakło przeszkód naturalnych – organizatorzy maksymalnie wykorzystali ukształtowanie terenu, aby stworzyć trasę, której pokonanie było nie lada wyzwaniem! W ramach formuły Rekrut odbyły się również pierwsze Mistrzostwa Polski Samorządowców, w których wystartowali aktualni prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, pracownicy urzędów marszałkowskich, miast, gmin i starostw powiatowych. Z wysokiego „C” swoją przygodę z Runmageddonem rozpoczęli uczestnicy formuły Intro. Do pokonania mieli 3 kilometry i tym razem ponad 25 morderczych przeszkód.

W niedzielę odbył się Finał Ligi oraz II Mistrzostw Polski w Biegach Przeszkodowych. Startujący pokonywali 10 kilometrową trasę z ponad 70 specjalnie zaprojektowanymi przez inżynierów Runmageddonu przeszkodami. W Finale mogli wystartować wszyscy którzy zdobyli w sezonie minimum 2 punkty biorąc udział w imprezach Runmageddon w 2017 roku. W sumie na starcie stanęło blisko 1200 osób, a do mety dotarło ponad 1 000, czyli o dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Z kolei w rywalizacji o Mistrzostwo Polski wystartowało zawodników, z czego zawody ukończyło 9 zawodników. Trasy nie pokonała żadna z kobiet. Mistrz Polski poza tytułem uzyskał prawo startu w Mistrzostwach Europy (OCR European Championships).

- Poznaliśmy tegorocznych Mistrzów Polski w biegach przeszkodowych. Chwała zwycięzcom!

Wielkie gratulacje należą się wszystkim uczestnikom startującym w Pabianicach – to był najcięższy Runmageddon w historii. Organizując Finał Ligi i Mistrzostwa Polski postaraliśmy się, aby trudność trasy odpowiadała randze zawodów. I było naprawdę ciężko. Wielkie słowa uznania dla wszystkich, którzy na przekór przeszkodom i niesprzyjającej pogodzie dotarli do mety pokazując niebywały charakter i hart ducha. Runmageddon w Pabianicach był ostatnim akordem tegorocznego cyklu, w którym udział wzięło prawie 55 tysięcy uczestników. To imponująca liczba, ale jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku nasze imprezy będą cieszyły się jeszcze większym zainteresowaniem.” – powiedział Jaro Bieniecki, prezes Runmageddonu.

Mimo kapryśnej pogody dużym zainteresowaniem cieszyła się rywalizacja najmłodszych fanów ekstremalnego biegania przez przeszkody. Zabawa najmłodszych rozgrywała sięna specjalnie dla nich przygotowanym torze Runmageddonu KIDS. Wzięło w niej udział kilkaset dzieci w wieku od 4 do 11 lat pokonując kilometrową trasę z 20+ przeszkodami. Na dopingujących czekała z kolei specjalna Strefa Kibica z licznymi atrakcjami. Nie zabrakło m.in. świetnego jedzenia, strefy Challenge, sklepu Pitbull z oficjalną odzieżą Runmageddonu i wielu innych atrakcji.

Ostatni akt, czyli JSW Runmageddon

W tym roku jeszcze ostatni akt biegów przeszkodowych – JSW Runmageddon dogrywka, który odbędzie się 26 listopada na trasie 6 km z 20+ przeszkodami w górniczym klimacie w czynnej Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek” w Gminie Pawłowice. Udział w nim może wziąć jednak maksymalnie 1 300 osób. Zapisy trwają do czwartku, 23 listopada 2017 r. do godz. 15:00 oraz w biurze zawodów w dniu imprezy.

Wyniki Finału Ligi Runmageddonu/ II Mistrzostw Polski w Biegach Przeszkodowych – 18 listopada 2017

Mężczyźni

Piotr Jastrzębski, 01:29:20 Andrei Arsentsyeu 01:34:15 Jakub Zawistowski 01:35:29

Rywalizacja kobiet nierozstrzygnięta. Aktualna pozostaje klasyfikacja z Mistrzostw Polski w 2016 roku

Małgorzata Szaruga Małgorzata Daszkiewicz Anna Szulecka

Wyniki Runmageddonu Rekrut – 17 listopada 2017

Mężczyźni Elite

Dawid Cejko, 00:56:31 Mieczysław Ćwikowski 00:57:30 Jakub Kazuła, 00:59:35

Kobiety Elite

Aleksandra Kieler, 01:53:51

Wyniki Mistrzostw Polski Samorządowców w Biegach Przeszkodowych

Mężczyźni

Maciej Sułat, Pabianice 00:54:30 Janusz Olejnik, Leszno 00:57:55 Tomasz Andrukiewicz, Ełk 00:59:31

Kobiety

Joanna Odrzywolska, Tychy 01:08:36 Marta Czechowicz, Gmina Mucharz 01:12:47 Aneta Hołownia, Ełk 01:13:28

Lider Samorządowców