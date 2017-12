Runmageddon kończy rekordowy sezon. Już w niedzielę w Pabianicach Mistrzostwa Polski w Biegach Przeszkodowych

Runmageddon to największy w Polsce i najbardziej ekstremalny cykl biegów przeszkodowych w Europie. W ciągu ponad trzech lat imprezy organizowane pod tym szyldem ukończyło już ponad 100 tysięcy uczestników. Do Pabianic cykl zawita po raz pierwszy.

W sobotę na 6 kilometrowej trasie uczestnicy zmagać się będą z co najmniej 30 przeszkodami przygotowanymi zarówno przez inżynierów Runmageddonu jak i naturalnymi. W Pabianicach Runmageddończycy będą musieli stawić czoła takim przeszkodom jak: Indiana XXL, Ściana Łańcuchów, Komandos, Pole Dance czy Multi Rig. Żaden z uczestników nie może liczyć na taryfę ulgową. Liczne przeszkody sprawdzą siłę, charakter oraz wolę walki startujących wyciskając jednocześnie z nich ostatnie krople potu. Dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z biegami przeszkodowymi czeka formuła „dla każdego” czyli Intro. Na dystansie 3 kilometrów znajdzie się przynajmniej 20 przeszkód. To idealna okazja, aby zdobyć pierwsze doświadczenia w Runmageddonie.

W ramach formuły Rekrut odbędą się pierwsze Mistrzostwa Polski Samorządowców, w których wystartują aktualni prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, pracownicy urzędów marszałkowskich, miast, gmin i starostw powiatowych. Na trasie bawić będą się również radni gmin, miast i powiatów oraz sejmików wojewódzkich, a także członkowie zarządów powiatów i województw aktualnej kadencji.

Niedzielne zmagania, czyli Finał Ligi Runmageddonu, to z kolei specjalna formuła na dystansie 10 km z co najmniej 50 przeszkodami. Może się w niej sprawdzić każdy, kto zdobył w sezonie minimum 2 punkty startując w Runmageddonach w 2017 roku. Impreza będzie miała szczególną rangę i oprawę, ponieważ zwycięzca serii Elite zostanie jednocześnie Mistrzem Polski w Biegach Przeszkodowych. Mistrz Polski, poza tytułem, uzyska prawo startu w Mistrzostwach Europy (OCR European Championships). Mistrzostwa odbędą się po raz drugi w historii.

Ponadto, każdemu z Runmageddończyków, który wystartował do tej pory w trzech różnych stronach Polski, pokonanie trasy w Pabianicach będzie równoznaczne z zaliczeniem brakującej części geograficznej i zdobyciem Korony Runmageddonu. Pabianice bowiem jako miasto położone w centrum w Polski odgrywa rolę swoistego geograficznego Jokera.

-W najbliższy weekend w Pabianicach kończymy niezwykle udany dla Runmageddonu sezon. Ponad 55 tysięcy uczestników w tegorocznym cyklu pokazuje, że coraz więcej ludzi potrzebuje tej dawki adrenaliny i energii, jaką Runmageddon funduje każdemu, kto podejmie wyzwanie i dotrze do jego mety. Finałowa impreza będzie okazją do świętowania rekordów i wyłonienia najlepszych w Polsce samorządowców oraz zawodników. W Pabianicach znaleźliśmy doskonałe warunki do organizacji każdej z formuł. Cała ekipa Runmageddonu bardzo mocno pracuje, aby uczestnicy przeżyli na trasach niezapomniane chwile. Zapraszamy także kibiców oraz tych, którzy słyszeli o naszej imprezie, ale najpierw chcieliby zobaczyć, jak wygląda ona z bliska. Runmageddon jest niezwykle widowiskowy i z pewnością nie będą się nudzić - mówi Jaro Bieniecki, prezes Runmageddonu.

Runmageddon to nie tylko impreza dla twardzieli. W pierwszy dzień eventu na trasy ruszą również najmłodsi w ramach specjalnej formuły Runmageddon KIDS. Chętni mogą się zapisać poprzez stronę internetową www.runmageddon.pl lub bezpośrednio na miejscu w strefie KIDS. Na dzieci czeka trasa o długości około 1 km, a na niej 10 przeszkód - ubaw i błoto po pachy, a szeroki uśmiech gwarantowany.

Przydatne informacje:

Zapisy internetowe (www.runmageddon.pl/zapisy) trwają do czwartku, 16 listopada 2017 r. do godz. 15:00. Zapisów można dokonywać również w Biurze Zawodów w trakcie trwania eventu. Biuro mieści się przy ulicy Grota Roweckiego 3 w Pabianicach.

Również tam będzie można odebrać pakiety startowe.

Starty:

Sobota, 18 listopada 2017

8:30-11:30 REKRUT (serie co ok. 15 min)

12:00 MISTRZOSTWA POLSKI SAMORZĄDOWCÓW

13:00-13:45 INTRO (serie co ok. 15 min)

Niedziela, 19 listopada 2017

8:30-10:45 FINAŁ (serie co ok. 15 min)

Godziny startów dzieci w wieku:

4–5 lat: 9:45; 11:15; 12:45;

6-8 lat: 10:15; 11:45; 13:15;

9–11 lat: 10:45; 12:15; 13:45;

Dekoracje:

Sobota 13:00 - Ceremonia wręczenia nagród Serii Elite Rekrut

Sobota 14:30 - Ceremonia wręczenia nagród Mistrzostw Polski Samorządowców Niedziela 13:00 - Ceremonia wręczenia nagród Mistrzostw Polski

Godziny odbioru pakietów startowych w Biurze Zawodów:

Piątek: 16:00 – 21:00

Sobota: 07:00 – 17:00

Niedziela: 07:00 – 12:00

Nowe Zapisy, Odbiór Weteranów, Korony Runmageddon, Zniżek Grupowych:

Piątek: 16:00 – 21:00

Sobota: 07:00 – 17:00

Niedziela: 07:00 – 17:00

Biuro Zawodów KIDS:

Piątek: 16:00–21:00

Sobota: 8:30–13:30

Wszystkie informacje dostępne na: runmageddon.pl

Szczegółowy opis przeszkód można znaleźć tutaj: https:// www.runmageddon.pl/przeszkody

Akredytacje mediów chcących relacjonować imprezy Runmageddon w Pabianicach przyjmowane są na stronie www.runmageddon.pl/akredytacje