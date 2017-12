InvisibleShield z ofertą zabezpieczenia wyświetlaczy dla iPhone 8, iPhone 8 Plus i iPhone X

Nowe rozwiązania stworzone dla smartfonów iPhone X, iPhone 8 i iPhone 8 Plus oferują precyzyjne dopasowanie do zaokrąglonych ekranów nowych smartfonów Apple. Szkła wprowadzane właśnie na rynek zostały stworzone przy użyciu rewolucyjnej technologii Ion Matrix, która zapewnia najbardziej zaawansowany obecnie poziom ochrony ekranu przed rozbiciem i zarysowaniem. Poza tym dzięki zastosowaniu powłoki olejoodpornej nie są na nim widoczne odciski palców użytkownika oraz smugi związane z korzystaniem ze smartfonu. Założenie szkła na ekran iPhone jest proste i może być wykonane przez użytkownika samodzielnie. Pomoże mu w tym rozwiązanie Smart EZ Apply, które gwarantuje, że między szkłem a powierzchnią wyświetlacza nie pozostaną pęcherzyki powietrza.

Nowe produkty InvisibleShield stworzone specjalnie dla nowych smartfonów Apple:

InvisibleShield Ultra Clear Case – zupełnie przeźroczysta obudowa obejmująca zarówno przód jak i tył urządzenia. Produkt jest w pełni kompatybilny z innymi rozwiązaniami ochrony ekranu InvisibleShield. Dodatkową ochronę przed upadkiem zapewniają wyraźnie wzmocnione krawędzie obudowy, która jest wykonana z trwałego materiału PTU. Wewnątrz obudowy znajduje się specjalna powłoka z mikroproszkami. Została specjalnie zaprojektowana, aby zapobiec przyklejaniu się obudowy do tylnej części urządzenia. Założenie obudowy jest wyjątkowo łatwe i dokładne dzięki prostej, zatrzaskowej bryle.

InvsibleShield Glass+ Contour 360 - niestandardowa, zakrzywiona pełna obudowa zapewnia idealne dopasowanie do zakrzywionych ekranów dzięki płaskiemu szkłu Glass Flexi. To hybrydowe szkło umożliwia absorbcję i rozpraszanie wstrząsu uderzenia na poziomie obudowy, jeszcze zanim dotrze do urządzenia. Wysokiej jakości materiał chroni krawędzie urządzenia przed przypadkowymi upadkami, zadrapaniami i wgnieceniami. Rozwiązanie to jest dostępne dla iPhone X w kolorze czarnym.

InvisibleShield Glass+ Contour – szkło Glass+, które zapewnia precyzyjne dopasowanie do kształtu ekranów zaokrąglonych. Zapewnia nawet 3 razy lepsze zabezpieczenie przed pęknięciem od krawędzi do krawędzi. Dostępne tylko dla iPhone X.

Linia produktów dla smartfonów iPhone X, iPhone 8 (pasują także do iPhone 7) oraz iPhone 8 Plus (pasują także do iPhone 7 Plus) obejmuje również sprawdzone rozwiązania, które były oferowane dla wcześniejszych wersji smartfonów Apple:

InvisibleShield Glass + - ekran szklany zapewniający 3 razy lepszą ochronę ekranu przed uszkodzeniami. Poza tym szkło oferuje jakość obrazu HD a także bardzo wysoką czułość na dotyk.

wysokiej jakości szkło hartowane zabezpieczające ekran urządzenia przed ciekawskimi oczami dzięki dwukierunkowemu filtrowi, który zapewnia prywatność. Patrzący na ekran z boku nie zobaczą treści, które są nim wyświetlane. InvisibleShield HD Dry Full Body oraz InvisibleShield HD Dry Screen - krystalicznie czysta ochrona ekranu dzięki zastosowaniu technologii Military Grade™ stworzonej pierwotnie do ochrony śmigieł wojskowych śmigłowców oraz samonaprawiającej się Nano-Technology™, która jest efektem prac naukowców. Malutkie cząsteczki odpowiadają za automatyczny proces usuwania zadrapań i wgnieceń.

- Nowe smartfony od Apple to urządzenia klasy Premium, dlatego zaprojektowane przez nas rozwiązania InvisibleShield również muszą zapewniać ochronę tych urządzeń na najwyższym poziomie. - powiedział Dermot Keogh, dyrektor ds. rozwoju produktów w firmie ZAGG. – Zależy nam ochronie nie tylko ekranu, ale również tyłu urządzenia. Chcemy, aby każdy zakątek i powierzchnia była w pełni zabezpieczona, aby nasi klienci mogli korzystać ze swojego nowego smartfona ze świadomością, że jest on skutecznie chroniony.

Dostępność:

Wszystkie produkty InvisibleShield dla iPhone X, iPhone 8 oraz iPhone 8 Plus są dostępne na stronie ZAGG.com. Jak zwykle, InvisibleShield wspiera swoje rozwiązania dożywotnią gwaranacją, dlatego bez problem wymieni szkło, jeśli się zużyje lub ulegnie zniszczeniu w cyklu życia produktu. Więcej informacji znajduje się na stronie ZAGG.com.