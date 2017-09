Ruszają pierwsze w Europie studia z zakresu marketingu sportów ekstremalnych

W Polsce startują pierwsze w Europie studia z zakresu marketingu sportów ekstremalnych. Zajęcia rozpoczną się już w październiku na renomowanej, warszawskiej uczelni Collegium Civitas. Będą to studia podyplomowe adresowane do specjalistów zajmujących się marketingiem innowacyjnym i komunikacją niestandardową oraz sportami ekstremalnymi. Studia skierowane są także do sportowców oraz fanów ekstremalnych dyscyplin. Partnerem strategicznym studiów został Runmageddon – cykl najbardziej ekstremalnych biegów przeszkodowo-terenowych w Europie. Wśród prowadzących zajęcia znajdą się także eksperci Runmageddonu – Jaro Bieniecki i Grzegorz Kita.