Fizmed zmienia nazwę i zatrudnia nowych specjalistów

Gabinet Fizmed prowadzony przez Mateusza Chajęckiego zmienia się w Klinikę Fizjoterapii i Rehabilitacji Sportowej Dr Łokieć. Nowa nazwa nawiązuje do masażu sportowego, w którym specjalizuje się założyciel kliniki. We wrześniu do zespołu dołączył trener personalny Maciej Sukiennik oraz ortopeda chirurg Tomasz Jakutowicz. Poza tym klinika przeniosła się do nowej siedziby i teraz mieści się na ulicy Okopowej 23 w Warszawie.