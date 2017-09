Rekordowy Runmageddon w Trójmieście. Ekstremalna zabawa przyciągnęła do Sopotu tłumy

W weekend na sopockim Hipodromie, w okolicach ERGO Areny oraz na plaży na granicy Gdańska i Sopotu odbyła się jedna z edycji Runmageddonu. To jeden z najbardziej ekstremalnych cyklów biegów przeszkodowych w Europie. W ciągu dwóch dni trzy różne formuły zgromadziły na starcie łącznie ponad 5 tysięcy uczestników, a ich zmagania śledziło co najmniej drugie tyle kibiców.

Sobotnia rywalizacja rozpoczęła się już przed godziną 8 rano, startem pierwszej serii Runmageddonu Classic. Uczestnicy pokonywali trasę na dystansie 12 kilometrów, na której organizatorzy przygotowali ponad 50 wymagających przeszkód zaprojektowanych przez inżynierów Runmageddonu. Trasa wiodła z sopockiego Hipodromu, terenami wokół Ergo Areny, nadmorską plażą i ponownie na Hipodromie. Aby dotrzeć do mety trzeba było m.in. brnąć po pas w morskiej wodzie, przenosić ciężary lub czołgać się pod zasiekami. Tuż po zmroku na trasę wyruszyli zawodnicy biorący udział w Nocnym Runmageddonie Rekrut. Uczestnicy ekstremalnej zabawy wystartowali prosto do morza. Z 6 kilometrowym dystansem i ponad 30 przeszkodami walczyło blisko 500 zawodników wyposażonych w czołówki i apetyt na świetną zabawę. Pokonywanie przeszkód utrudniały wszechogarniające ciemności.

„Runmageddon do Sopotu zawitał ponownie po dwóch latach nieobecności. Wtedy podczas sopockich zawodów witaliśmy na mecie 15-tysięcznego uczestnika cyklu w 2015 roku. Dziś w Sopocie mieliśmy przyjemność powitać na mecie 40-tysięcznego finiszera Runmageddonu w 2017 roku. To pokazuje, jak szybko rośnie liczba osób, które podejmują nasze ekstremalne wyzwanie. Runmageddon na start przyciąga nie tylko dorosłych, ale również najmłodszych, którzy podpatrując swoich rodziców, także chcą aktywnie i w atrakcyjnej formule spędzać czas. Na specjalnej trasie Runmageddonu KIDS pojawiło się blisko 900 dzieci w wieku od 4 do 11 lat. Runmageddon to bieg dla wielu pokoleń, w którym udział mogą wziąć całe rodziny.” - mówi Jaro Bieniecki, prezes Runmageddonu.

W niedzielę na 6 kilometrowej trasie zlokalizowanej na sopockim Hipodromie rywalizowali uczestnicy Runmageddonu Rekrut. Na zawodników czekały takie przeszkody jak np.; Lodowa, do której użyto ponad 20 ton lodu czy Wietkong, który zmusił do uczestników do brnięcia pod nisko zawieszoną kratownicą. Inżynierowie Runmageddonu pozostawili im naprawdę niewiele miejsca na złapanie oddechu! Oprócz tego nie zabrakło licznych Ścian, Łańcuchów, Zasieków, a także żelaznych hitów Runmageddonu – przeszkód Multirig i Porodówki. Zawodnicy zmierzyli się także z przeszkodami, które na co dzień pokonują… konie z sopockiego Hipodromu.

Przez cały weekend nie zabrakło również atrakcji dla kibiców, na których czekała m.in. rozbudowana Strefa Kibica, Challenge i gastronomiczna. Chętni mogli sprawdzić swoje siły w strefie Haier, gdzie przeprowadzono konkurencję w rzucie… pralką. Runmageddon to nie tylko dobra zabawa, ale również okazja do pomocy innym. Podczas imprezy Fundacja DKMS zebrała wiele deklaracji od potencjalnych dawców szpiku, zbierano także fundusze dla Fundacji Cancer Fighter na leczenie dzieci chorych na nowotwór.

Runmageddon powróci do Trójmiasta w kwietniu przyszłego roku, natomiast już za niecałe dwa tygodnie na trasy będzie można ruszyć w Warszawie gdzie w dniach 23-24 września odbędzie się kolejna edycja Runmageddonu.

Wyniki zawodów:

Runmageddon Classic – 09.09.2017

Mężczyźni:

GORBUNOV Igor (xRunners) - 01:03:49 KRAWIECKI Mateusz (Husaria Race Team) - 01:04:12 KOPCZYŃSKI Szymon (xRunners) - 01:04:28

Kobiety:

SZARUGA Małgorzata (SOCIOS GÓRNIK) - 01:23:55 SZWARC Jagoda (xRunners) - 01:31:12 KĘDZIORA Paulina - 01:32:21

Nocny Runmageddon Rekrut – 09.09.2017

Mężczyźni:

KĄKOL Kacper (xRunners) - 00:35:08 ZAWISTOWSKI Jakub (Husaria Race Team) - 00:37:14 POŚPIECH Krzysztof (xRunners) - 00:39:56

Kobiety:

MILEWICZ Sylwia (Husaria Race Team) - 00:48:16 SOBESTO Magdalena (Bravehearts Legionowo - 00:49:03 NOWICKA Zuzanna (LANGUSTA TEAM) - 00:57:24

Runmageddon Rekrut – 10.09.2017

Mężczyźni:

KĄKOL Kacper (xRunners) - 00:39:05 GUSTAW Łukasz (xRunners) - 00:40:05 WOJTYSZYN Wojciech (xRunners) - 00:40:35

Kobiety: