Samsung Galaxy Note8 ze szkłem InvisibleShield Glass Contour

InvisibleShield Glass Contour zapewnia maksymalną ochronę przed zarysowaniami i pasuje idealnie do zaokrąglonych ekranów. Uważnie przetestowane materiały zapewniają wysoką jakość produktu, niezwykłą czułość dotyku oraz przejrzystość, co przekłada się na niezakłóconą wysoką rozdzielczość obrazu. Gładkie, hartowane szkło o dokładnie zakrzywionych krawędziach zachowuje elegancki wygląd telefonu. Tak dobrze dopasowuje się do ekranu, że większość użytkowników szybko zapomni i jego istnieniu. Rozwiązanie jednak przyda się, gdy będzie chronić wyświetlacz przed zarysowaniami i innymi uszczerbkami.

"Zaokraglone ekrany stają się trendem, ale takie innowacje skutkują tym, że gładkie i delikatne ekrany wymagają ochrony bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej." - powiedział Charlie Quong, wiceprezes ds. rozwoju produktów w firmie ZAGG. "InvisibleShield Glass Contour dla Galaxy Note8 zapewnia użytkownikom niezrównaną ochronę przed zarysowaniem i innymi uszkodzeniami ekranów. Takie zdarzenia jak upuszczenia telefonu i zadrapania ekranu mogą zdarzyć się praktycznie codziennie. InvisibleShield radzi sobie doskonale z większością takich przypadków, a użytkownicy mogą mogą cieszyć się tym niezwykłym smartfonem bez obawy o wyświetlacz.” – dodaje.

Dostępność:

Szkło InvisibleShield Glass Contour dla smartfona Samsung Galaxy Note8 jest dostępne na stronie ZAGG.com. Jak zawsze w przypadku produktów marki InvisibleShield rozwiązanie objęte jest dożywotnią gwarancją. Szkło Glass Contour zostanie wymienione na całkiem nowe jeśli się zużyje lub zostanie uszkodzone podczas cyklu życia urządzenia, na ekranie którego zostało założone. Więcej informacji dostępnych jest na stronie ZAGG.com.