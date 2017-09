Runmageddon powraca do Trójmiasta i śrubuje rekord frekwencji

W weekend 9-10 września Sopot stanie się polską stolicą dla wszystkich fanów pokonywania ekstremalnych przeszkód. W Runmageddonie, który odbył się w kwietniu w Gdyni wzięło udział blisko 5 tysięcy uczestników. Organizatorzy spodziewają się, że w Sopocie ten rekord zostanie pobity.

„Obok Runmageddonu nie sposób przejść obojętnie. Wszędzie, gdzie się pojawiamy wzbudzamy ogromne zainteresowanie. Świadczy o tym szybko rosnąca liczba osób, które podejmują nasze ekstremalne wyzwanie. Spodziewamy się, że w Sopocie na metę wbiegnie 40-tysięczny uczestnik tegorocznego cyklu! W ten sposób znacznie przekroczymy zeszłoroczny wynik, a przecież przed nami jeszcze trzy duże imprezy w Warszawie, Szczyrku i w Łodzi. Na nich również spodziewamy się bardzo wysokiej frekwencji. To dowód, że coraz więcej osób chce stać się lepszą wersją samego siebie i poczuć emocje, które jeszcze przez wiele tygodni po starcie ich nakręcają i powodują uśmiech oraz poczucie spełnienia. A pokonane przeszkody umacniają ich w realizacji życiowych wyzwań.” - mówi Jaro Bieniecki, prezes Runmageddonu.

W sobotę trasę o długości 12 kilometrów z co najmniej 50 przeszkodami pokonywać będą uczestnicy Runmageddonu Classic. Po zmroku przyjdzie kolej na Nocny Runmageddon Rekrut, 6 kilometrowy dystans z 30+ przeszkodami. Niezwykła będzie nocna edycja. Jej start, jako jedyny przewidziany jest bezpośrednio z morza! Tutaj również odbędzie się przedstartowa rozgrzewka. Poza tym w sobotę odbędzie się również Runmageddon Intro na 3 kilometrowej trasie z co najmniej 15 przeszkodami. To idealny dystans dla wszystkich chcących zobaczyć, czym jest ekstremalny bieg przeszkodowy.

Niedziela zarezerwowana jest na dzienny Runmageddon Rekrut, 6 kilometrowy dystans z ponad 30 przeszkodami. Dzieci zarówno w sobotę jak i w niedzielę będą miały do dyspozycji specjalną trasę Runmageddon Kids (4-11 lat, 1 km i 15+ przeszkód).

Na wszystkich trasach uczestnicy zmierzą się z ciekawymi przeszkodami stworzonymi przez pomysłowych inżynierów Runmageddonu. Wśród tych najbardziej morderczych znajdzie się m.in. Indiana XXL, w której uczestnicy niczym Harrison Ford będą przelatywali nad ogromnym wykopem na ponad 10 metrowej linie. Podróż zakończy się przymusową kąpielą w wodzie. Zmagania odbywać się będą oczywiście przy akompaniamencie muzyki z filmu „Indiana Jones”. Poza tym na trasie stanie przeszkoda Lodowa, do stworzenia której organizatorzy ściągną do Sopotu ponad 20 ton lodu! Oprócz tego nie zabraknie licznych Ścian, Ścian Łańcuchów,, Zasieków, a także żelaznych hitów Runmageddonu – przeszkód Multirig i Porodówki. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, aby pokonać jakąś przeszkodę, może ją ominąć wykonując określoną liczbę padnij-powstań. Wykonanie zadania nadzorować będą członkowie ekipy Runmageddonu.

„Cieszymy się, że po dwuletniej przerwie wracamy z do Sopotu. Są tutaj doskonałe warunki do organizacji ekstremalnych biegu przeszkodowego. Rozległe tereny Hipodromu, okolice ERGO Areny ze świetnym widokiem na morze oraz nadmorska plaża pozwalają nam stworzyć niezwykle wymagające trasy, z których słynie Runmageddon. Już dzisiaj mogę obiecać, że lekko nie będzie, a nasza ekipa zadba o to, aby sopocka edycja na długo została w pamięci uczestników.” – dodaje Jaro Bieniecki.

Kibice będą mogli dopingować z bliska swoich zawodników i m.in. bawić się w specjalnie przygotowanej dla nich strefie kibica. Znajdą się w niej liczne atrakcje m.in. świeże jedzenie z Food Trucków, sklep Pitbull z oficjalną odzieżą Runmageddonu oraz specjalna strefa Haier Challenge. Strefa działać będzie w sobotę od 10:00 do 18:00, a w niedzielę od godziny 10:00 do 14:00.

Runmageddon to nie tylko dobra zabawa, ale również okazja do pomocy innym. Swój namiot w miasteczku zawodów rozbije Fundacja DKMS, która będzie szukać potencjalnych dawców szpiku, a wśród uczestników imprezy kwestować będą wolontariusze fundacji Cancer Fighter zbierający środki na leczenie dzieci chorych na nowotwór. Udzielić wsparcia będzie można również kupując na miejscu koszulki i gadżety tej fundacji.

Przydatne informacje:

Zapisy internetowe (www.runmageddon.pl/zapisy) trwają do 7 września (czwartek) do godz. 15:00. Zapisy w Biurze Zawodów będą możliwe od piątku 16:00-21:00 oraz w dniach imprezy (o godzinach poinformujemy).