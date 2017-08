Wizerunek Leszka Bebło ozdobi medal 27. Półmaratonu PHILIPS Piła

3 września startuje 27 edycja Półmaratonu PHILIPS Piła. Tradycją pilskiej połówki kultywowaną od 2006 roku, jest umieszczanie na medalu wizerunku czołowego polskiego maratończyka w historii polskiej lekkiej atletyki. Medal jest symboliczną nagrodą dla wszystkich kończących pilski półmaraton, i coraz więcej biegaczy przyjeżdża specjalnie do Piły, by zdobyć kolejny krążek do unikalnej kolekcji niepowtarzalnych medali z wizerunkami najznakomitszych polskich maratończyków. W minionych latach swojego wizerunku na medalu użyczyli: Zdzisław Bogusz (2006), Edward Stawiarz (2007), Michał Wójcik (2008), Kazimierz Orzeł (2009), Edward Łęgowski (2010), Ryszard Marczak (2011), Jerzy Skarżyński (2012), Wojciech Ratkowski (2013), Zbigniew Pierzynka (2014), Wanda Panfil (2015) i Jan Huruk (2016).

Na mecie tegorocznego półmaratonu biegacze otrzymają medal z sylwetką kolejnego maratończyka, tym razem będzie to wizerunek Leszka Bebło, reprezentanta Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku (czas 2:16:38) i Atlancie 1996 roku (czas 2:17:04) oraz zwycięzcy biegów maratońskich w Paryżu (1993) i Reims (1992, 1995). Leszek Bebło jest również 8-krotnym Mistrzem Polski na dystansach: 5000 m (1989), 10000 m (1989, 1991), półmaraton (1990), bieg przełajowy (6 km) - 1989, 1992 i bieg przełajowy (12 km) - 1991, 2000. 7 kwietnia 1990 podczas półmaratonu w Mediolanie osiągnął czas 1:01:56, który jest drugim wynikiem w historii polskiej lekkoatletyki na tym dystansie.

„Od 2006 roku uczestnicy Półmaratonu PHILIPS Piła na mecie otrzymują medale z wizerunkiem znakomitych polskich maratończyków. Każdego roku na naszym pamiątkowym medalu jest sylwetka innego zawodnika lub zawodniczki i w ten sposób chcemy przypomnieć ich postacie i kariery. Bohaterem tegorocznego medalu będzie Leszek Bebło, który przyjął nasze zaproszenie i zgodził się aby jego wizerunek zdobił okolicznościowy medal, który trafi do uczestników naszego biegu. To dla nas zaszczyt i szczególne wyróżnienie, a dla uczestników Półmaratonu PHILIPS Piła będzie to doskonała okazja, aby spotkać się z tym wybitnym zawodnikiem. Wiemy, że nasze medale są cenną pamiątką, a biegacze chętnie wracają do Piły by powiększyć swoją unikalną kolekcję o kolejne trofeum z sylwetką zawodników tworzących historię polskiego biegania długodystansowego.” – powiedział Henryk Paskal, dyrektor Półmaratonu PHILIPS Piła.

„Byłem bardzo zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że to właśnie mój wizerunek znajdzie się na tegorocznym medalu Półmaratonu PHILIPS Piła. Przecież minęło sporo lat od chwili, gdy można było mnie zobaczyć na biegowych trasach. Oczywiście zgodziłem się od razu i jest mi naprawdę bardzo miło, że młodsi biegacze będą mieli okazję poznać moją biegową historię.” - powiedział Leszek Bebło.

Dwukrotny olimpijczyk docenił również pomysł na wyjątkowe medale, jakie otrzymują biegacze na mecie pilskiego biegu. „Półmaraton w Pile, a ściślej rzecz biorąc jego inicjator i dyrektor Henryk Paskal robią kapitalną robotę przypominając w tak oryginalny sposób dawnych polskich mistrzów biegania. Jestem zaszczycony, że ja także znajdę się w gronie osób uhonorowanych wizerunkiem na medalu Półmaratonu PHILIPS Piła.” – dodaje Leszek Bebło.

Ogromne zainteresowanie biegaczy startem w 27. edycji Międzynarodowego Półmaratonu PHILIPS Piła sprawiło, że organizatorzy zdecydowali się zwiększyć limit uczestników z 3,5 tysiąca do 4 tysięcy biegaczy.

Bieg odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę września i ten termin gwarantuje jego uczestnikom doskonałe przetarcie przed wrześniowymi maratonami w Berlinie oraz Warszawie. Jednym z kilku powodów, dla których zawodnicy tak chętnie i często przyjeżdżają co roku do Piły, jest trasa tego półmaratonu. Organizatorzy wytyczyli płaską i bardzo szybką trasę, która pozwala osiągać dobre wyniki oraz poprawiać rekordy życiowe. Trasa biegu posiada atest IAAF, AIMS oraz PZLA, a impreza odbędzie się m.in. w randze Mistrzostw Polski w Półmaratonie, Otwartych Mistrzostw Żołnierzy w Półmaratonie oraz Otwartego Międzynarodowego Pucharu Policji w Półmaratonie.

Od 2013 roku Polskie Stowarzyszenie Biegów przyznaje medal za ukończenie Korony Polskich Półmaratonów. Półmaraton PHILIPS Piła jest jednym z dziesięciu biegów, które mają do dyspozycji biegacze zainteresowani zdobyciem wyróżnienia.

