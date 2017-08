IFROGZ rozwija ofertę Unique Sync Premium o nowe kable do ładowania urządzeń mobilnych oraz ładowarkę samochodową

Oferta kabli Unique Sync Premium została rozszerzona o następujące produkty:

Lightning Charge and Sync Cable o długości 1.5 metra oraz 3 metry dla wygody użytkowników. Jedna z końcówek kabla pasuje do portu USB a drugi koniec zawiera złącze Lightning umożliwiające szybkie ładowanie oraz przesyłanie danych. Certyfikat MFI oznacza, że kabel współpracuje ze wszystkimi urządzeniami zgodnymi z technologią Apple Lighting.

Micro USB Charge and Sync Cable to kabel o długościach 1.5m i 3m zapewniający sprawne ładowanie urządzeń mobilnych np. podczas podróży. Jedna z końcówek kabla łączy się z portem USB, a drugi koniec zawiera wejście micro-USB umożliwiające szybkie ładowanie oraz przesyłanie danych.

USB A to C Charge and Sync Cable – o dwóch długościach – 1 metra i 1.8 metra oraz kabel USB C to C Charge and Sync Cable – o dokładnie takich samych parametrach. Oba kable pozwalają na ładowanie urządzeń USB-C oraz synchronizowanie muzyki oraz innych danych do laptopa z prędkością 480 Mbps. Kable również umożliwiają ładowanie z mocą 3 Amp urządzeń z wejściami typu USB-C, a także wejść 2.0 USB-A do portów USB-C oraz wejść USB 2.0 (Gen.1)

Złącze typu C kompatybilne jest z tabletami i smartfonami za pomocą złącza USB typu C. Końcówka C pasuje do wejścia USB niezależnie od orientacji kabla. Złącze z odwracalną konstrukcją upraszcza połączenie - można łatwo i szybko odłączać wtyczkę przewodu bez sprawdzania orientacji złącza.

"Rozwijamy ofertę kabli z końcówką USB C ponieważ coraz więcej nowych smartfonów wyposażonych jest w wejściem takiego typu.” – mówi Dermot Keogh, Dyrektor ds. Rozwoju Produktu w ZAGG International. "Konsekwentnie realizujemy naszą strategię IFROGZ, która polega na wprowadzeniu najnowszych technologii do powszechnego użytku w przystępnych cenach. "

Cechy wyróżniające produkty z kolekcji kabli Premium Charge and Sync:

Wysoka trwałość nylonowej powłoki otaczającej kabel zapewniająca długowieczność produktu

Stylowa anodowana aluminiowa obudowa

4 opcje kolorystyczne do wyboru użytkownika: czarny, złoty, w kolorze różowego złota oraz srebrny.

Kolejnym uzupełnieniem oferty Unique Sync Premium jest Universal Car Charger, czyli uniwersalna ładowarka samochodowa. Jest to niewielkie i lekkie urządzenie wspierające technologię Qualcomm Quick Charge 3.0 ™, które umożliwia ładowanie dwóch urządzeń z różną mocą (3A i 2.4A). Ładowarka pracuje z każdym urządzeniem posiadającym port USB, w tym ze smartfonami i tabletami. Można wykorzystywać ją również w samochodach ciężarowych (tylko modele 12v - 24v). Ładowarka dostępna jest w czterech kolorach: czarnym, złotym, różanym złotym i srebrnym.

Dostępność:

Nowe produkty IFROGZ Unique Sync Premium dostępne są na stronie www.zagg.com oraz u wiodących dostawców.